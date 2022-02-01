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Армянский лоукостер будет летать в Грузию
Армянский лоукостер будет летать в Грузию
В ближайшем будущем авиакомпания должна назначить дату первого полета 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T16:14+0400
2022-02-01T16:14+0400
2022-02-01T16:14+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Низкобюджетная армянская авиакомпания FLYONE Armenia получила разрешение на осуществлению полетов в Грузию, сообщает Агентство гражданской авиации.По данным агентства, лоукостер попросил разрешение осуществлять рейсы Ереван-Тбилиси-Ереван с периодичностью три раза в неделю в период с 31 января по 26 марта.Разрешение Агентство выдало, и теперь авиакомпания должна назначить дату первого полета.FLYONE Armenia (www.flyone.am) была основана в 2021 году. 27 октября 2021 года. Авиакомпания предлагает доступные рейсы по нескольким направлениям, таким как Москва, Тегеран, Лион, Краснодар, Стамбул и Тель-Авив.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, туризм, армения, агентство гражданской авиации, авиасообщение в грузии
Армянский лоукостер будет летать в Грузию
В ближайшем будущем авиакомпания должна назначить дату первого полета
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Низкобюджетная армянская авиакомпания FLYONE Armenia получила разрешение на осуществлению полетов в Грузию, сообщает Агентство гражданской авиации.
По данным
агентства, лоукостер попросил разрешение осуществлять рейсы Ереван-Тбилиси-Ереван с периодичностью три раза в неделю в период с 31 января по 26 марта.
Разрешение Агентство выдало, и теперь авиакомпания должна назначить дату первого полета.
FLYONE Armenia (www.flyone.am) была основана в 2021 году. 27 октября 2021 года. Авиакомпания предлагает доступные рейсы по нескольким направлениям, таким как Москва, Тегеран, Лион, Краснодар, Стамбул и Тель-Авив.
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