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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 1 февраля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 1 февраля

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в столице 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T11:52+0400

2022-02-01T11:52+0400

2022-02-01T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Грузинские медики из 24 201 нового случая коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 11 800 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 85 191 тест на коронавирус, 61 936 – на антиген, 23 255 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 200 124 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 10 732 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 020 510 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 36 пациентов, а с начала пандемии – 15 016.На данный момент в Грузии 164 572 активных случая, из них 5 454 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 048 пациентов тяжелое, из них 263 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 031 пациент находится в ковид-гостиницах, 157 087 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 33 человека.Показатель положительности по данным на 31 января составляет 28,41%, за две недели – 21,96%, за семь дней – 24,96%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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