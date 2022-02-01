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Фильм "Что мы видим, когда смотрим на небо" высоко оценили во Франции
Фильм "Что мы видим, когда смотрим на небо" высоко оценили во Франции
Это история Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на следующий день просыпаются в чужих телах и уже не могут найти друг друга 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T20:35+0400
2022-02-01T20:35+0400
2022-02-01T20:35+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Фильм "Что мы видим, когда смотрим на небо" грузинского режиссера Александра Коберидзе удостоился главного приза на французском кинофестивале Festival Premiers Plans d'Angers, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.Festival Premiers Plans d'Angers - ежегодный кинофестиваль, проводимый в городе Анже, Франция, каждый январь с 1989 года и посвященный европейскому кинематографу.Фильм Коберидзе получил Гран-при в категории европейских художественных фильмов по решению жюри конкурса во главе с французским актером, режиссером и сценаристом Мельвилем Пупо (Melvil Poupaud).Интересно, что с 23 февраля грузинский фильм смогут посмотреть и в кинотеатрах Франции."Что мы видим, когда смотрим на небо" – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе, который является копродукцией Германии и Грузии. Картина рассказывает историю молодой женщины и мужчины – Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга.Фильм уже заслужил успешную репутацию на нескольких мировых фестивалях и завоевал положительные отзывы многих иностранных СМИ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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культура, новости, грузия, тбилиси, франция, германия, национальный киноцентр грузии, триумф грузинского кино, александр коберидзе
Фильм "Что мы видим, когда смотрим на небо" высоко оценили во Франции
Это история Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на следующий день просыпаются в чужих телах и уже не могут найти друг друга
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Фильм "Что мы видим, когда смотрим на небо" грузинского режиссера Александра Коберидзе удостоился главного приза на французском кинофестивале Festival Premiers Plans d'Angers, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Festival Premiers Plans d'Angers - ежегодный кинофестиваль, проводимый в городе Анже, Франция, каждый январь с 1989 года и посвященный европейскому кинематографу.
Фильм Коберидзе получил Гран-при в категории европейских художественных фильмов по решению жюри конкурса во главе с французским актером, режиссером и сценаристом Мельвилем Пупо (Melvil Poupaud).
Интересно, что с 23 февраля грузинский фильм смогут посмотреть и в кинотеатрах Франции.
"Что мы видим, когда смотрим на небо" – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе, который является копродукцией Германии и Грузии. Картина рассказывает историю молодой женщины и мужчины – Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга.
Фильм уже заслужил успешную репутацию на нескольких мировых фестивалях и завоевал положительные отзывы многих иностранных СМИ.
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