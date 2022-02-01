https://sputnik-georgia.ru/20220201/film-chto-my-vidim-kogda-smotrim-na-nebo-vysoko-otsenili-vo-frantsii-264065424.html

Фильм "Что мы видим, когда смотрим на небо" высоко оценили во Франции

Фильм "Что мы видим, когда смотрим на небо" высоко оценили во Франции

Это история Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на следующий день просыпаются в чужих телах и уже не могут найти друг друга 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T20:35+0400

2022-02-01T20:35+0400

2022-02-01T20:35+0400

культура

новости

грузия

тбилиси

франция

германия

национальный киноцентр грузии

триумф грузинского кино

александр коберидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251139130_0:37:1827:1064_1920x0_80_0_0_b51f6c9aa8c0564005a579fd41a948b2.jpg

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Фильм "Что мы видим, когда смотрим на небо" грузинского режиссера Александра Коберидзе удостоился главного приза на французском кинофестивале Festival Premiers Plans d'Angers, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.Festival Premiers Plans d'Angers - ежегодный кинофестиваль, проводимый в городе Анже, Франция, каждый январь с 1989 года и посвященный европейскому кинематографу.Фильм Коберидзе получил Гран-при в категории европейских художественных фильмов по решению жюри конкурса во главе с французским актером, режиссером и сценаристом Мельвилем Пупо (Melvil Poupaud).Интересно, что с 23 февраля грузинский фильм смогут посмотреть и в кинотеатрах Франции."Что мы видим, когда смотрим на небо" – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе, который является копродукцией Германии и Грузии. Картина рассказывает историю молодой женщины и мужчины – Лизы и Георгия, которые случайно знакомятся и влюбляются, а на второй день просыпаются в телах других людей и уже не могут найти друг друга.Фильм уже заслужил успешную репутацию на нескольких мировых фестивалях и завоевал положительные отзывы многих иностранных СМИ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

тбилиси

франция

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, тбилиси, франция, германия, национальный киноцентр грузии, триумф грузинского кино, александр коберидзе