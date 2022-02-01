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Футбольный клуб "Сакартвело" завоевал Кубок Parimatch Amateur League 2021
Футбольный клуб "Сакартвело" завоевал Кубок Parimatch Amateur League 2021
Церемонию награждения посетил президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T20:54+0400
2022-02-01T20:54+0400
2022-02-01T20:54+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Любительский футбольный клуб "Сакартвело" получил Кубок Parimatch Amateur League по итогам сезона 2021 года. Церемония награждения состоялась на площадке Arbat Hall в Москве.Церемонию награждения посетил президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии Давид Цецхладзе."От души поздравляю всех игроков нашего клуба. Ребята весь год блестяще играли и заслужили столь почетную награду. Уверен, что спорт – это не только стремление к победе, но это также мир, дружба, братство", - сказал Цецхладзе.Футбольный клуб грузинской диаспоры в России "Сакартвело" был образован при Фонде Возрождения и развития русско-грузинских отношений. Исполнительным директором клуба является Георгий Бибичадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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спорт, новости, грузия, футбол, москва, давид цецхладзе
Футбольный клуб "Сакартвело" завоевал Кубок Parimatch Amateur League 2021
Церемонию награждения посетил президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Любительский футбольный клуб "Сакартвело" получил Кубок Parimatch Amateur League по итогам сезона 2021 года. Церемония награждения состоялась на площадке Arbat Hall в Москве.
Церемонию награждения посетил президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии Давид Цецхладзе.
"От души поздравляю всех игроков нашего клуба. Ребята весь год блестяще играли и заслужили столь почетную награду. Уверен, что спорт – это не только стремление к победе, но это также мир, дружба, братство", - сказал Цецхладзе.
Футбольный клуб грузинской диаспоры в России "Сакартвело" был образован при Фонде Возрождения и развития русско-грузинских отношений. Исполнительным директором клуба является Георгий Бибичадзе.
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