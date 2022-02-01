https://sputnik-georgia.ru/20220201/futbolnyy-klub-sakartvelo-zavoeval-kubok-parimatch-amateur-league-2021-264065613.html

Футбольный клуб "Сакартвело" завоевал Кубок Parimatch Amateur League 2021

Футбольный клуб "Сакартвело" завоевал Кубок Parimatch Amateur League 2021

Церемонию награждения посетил президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T20:54+0400

2022-02-01T20:54+0400

2022-02-01T20:54+0400

спорт

новости

грузия

футбол

москва

давид цецхладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/11/249467990_0:29:3001:1717_1920x0_80_0_0_f3c4d09233f2baf9c766e5bb5b1c82d2.jpg

ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Любительский футбольный клуб "Сакартвело" получил Кубок Parimatch Amateur League по итогам сезона 2021 года. Церемония награждения состоялась на площадке Arbat Hall в Москве.Церемонию награждения посетил президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии Давид Цецхладзе."От души поздравляю всех игроков нашего клуба. Ребята весь год блестяще играли и заслужили столь почетную награду. Уверен, что спорт – это не только стремление к победе, но это также мир, дружба, братство", - сказал Цецхладзе.Футбольный клуб грузинской диаспоры в России "Сакартвело" был образован при Фонде Возрождения и развития русско-грузинских отношений. Исполнительным директором клуба является Георгий Бибичадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, футбол, москва, давид цецхладзе