https://sputnik-georgia.ru/20220201/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-futzalu-u-rossiyskoy-komandy-malo-minusov-264047372.html

Главный тренер сборной Грузии по футзалу: у российской команды мало минусов

Главный тренер сборной Грузии по футзалу: у российской команды мало минусов

Настрой в грузинской команде отличный и футболисты готовы к игре, отметил наставник 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T12:39+0400

2022-02-01T12:39+0400

2022-02-01T12:39+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футзалу Автандил Асатиани прокомментировал предстоящий матч ¼ финала чемпионата Европы против России."Сейчас сборная России еще сильнее, чем во время квалификации. Все прекрасно понимают, что мы имеем дело с очень серьезным соперником. Не приходится сомневаться – игра будет непростой, но у нас есть своя стратегия. Мы изучили плюсы российской команды и минусы, которых, к нашему сожалению, очень мало. Мы должны постараться навязать сопернику нашу тактику, чтобы максимально включиться в игру", - приводит слова Купатадзе пресс-служба ФФГ.При этом Асатиани отметил, что все его подопечные находятся в полном порядке, настрой в команде отличный и футболисты готовы к игре.Прокомментировал предстоящий матч и капитан сборной Грузии Звиад Купатадзе:"Наш предстоящий соперник – одна из лучших команд турнира и фаворит чемпионата Европы. Россия – очень сильная команда. Мы уже написали историю, но сейчас должны открыть чистый лист и бороться за новые цели. Матчи групповой стадии мы уже забыли и теперь сосредоточены только на игре ¼ финала. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше. А будет этого достаточно или нет – покажет игра".В отборочном турнире к нынешнему чемпионату Европы сборные Грузии и России играли в одной группе. Тогда обе встречи завершились победой российской команды. В Тбилиси подопечные Скоровича взяли верх со счетом 4:0, а у себя дома 3:0.Матч ¼ финала чемпионата Европы между сборными Грузии и России состоится 1 февраля в Амстердаме и начнется в 20:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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