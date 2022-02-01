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Главный тренер сборной России по футзалу: Грузия – серьезный соперник
Главный тренер сборной России по футзалу: Грузия – серьезный соперник
Наставник сборной России отметил, что в матчах плей-офф понятие класса и опыта может нивелироваться 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T12:07+0400
2022-02-01T12:07+0400
2022-02-01T12:07+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Главный тренер сборной России по футзалу Сергей Скорович считает, что матч 1/4 финала чемпионата Европы против Грузии не будет простым. Об этом специалист заявил на предматчевой пресс-конференции."Грузия – серьезный соперник. В противном случае команда не вышла бы плей-офф турнира. Они это заслужили. К предстоящей игре мы подойдем со всей ответственностью. Не так давно мы играли в одной отборочной группе нынешнего ЧЕ. Безусловно, в процессе подготовки к матчу 1/4 финала, мы используем информацию из тех встреч. Но и соперник сделает то же самое. Поэтому однозначно можно сказать, что матч получится непростым для обеих команд", – сказал Скорович.При этом наставник сборной России отметил, что в каждой игре есть фаворит, но когда речь идет о матчах плей-офф, понятие класса и опыта может нивелироваться.В аналогичном ключе высказался и нападающий российской команды Артем Ниязов:"Подготовка к матчу против Грузии идет полным ходом. Помимо занятий с мячом, большое время мы уделяем теоретической подготовке – изучаем сильные и слабые стороны соперника. Если проанализировать те матчи, которые Грузия провела на турнире, можно смело сказать – предстоящая игра будет непростой".В отборочном турнире к нынешнему чемпионату Европы сборные Грузии и России играли в одной группе. Тогда обе встречи завершились победой российской команды. В Тбилиси подопечные Скоровича взяли верх со счетом 4:0, а у себя дома – 3:0.Матч 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Грузии и России состоится 1 февраля в Амстердаме и начнется в 20:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия
Главный тренер сборной России по футзалу: Грузия – серьезный соперник
Наставник сборной России отметил, что в матчах плей-офф понятие класса и опыта может нивелироваться
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Главный тренер сборной России по футзалу Сергей Скорович считает, что матч 1/4 финала чемпионата Европы против Грузии не будет простым. Об этом специалист заявил на предматчевой пресс-конференции.
"Грузия – серьезный соперник. В противном случае команда не вышла бы плей-офф турнира. Они это заслужили. К предстоящей игре мы подойдем со всей ответственностью. Не так давно мы играли в одной отборочной группе нынешнего ЧЕ. Безусловно, в процессе подготовки к матчу 1/4 финала, мы используем информацию из тех встреч. Но и соперник сделает то же самое. Поэтому однозначно можно сказать, что матч получится непростым для обеих команд", – сказал Скорович.
При этом наставник сборной России отметил, что в каждой игре есть фаворит, но когда речь идет о матчах плей-офф, понятие класса и опыта может нивелироваться.
В аналогичном ключе высказался и нападающий российской команды Артем Ниязов:
"Подготовка к матчу против Грузии идет полным ходом. Помимо занятий с мячом, большое время мы уделяем теоретической подготовке – изучаем сильные и слабые стороны соперника. Если проанализировать те матчи, которые Грузия провела на турнире, можно смело сказать – предстоящая игра будет непростой".
В отборочном турнире к нынешнему чемпионату Европы сборные Грузии и России играли в одной группе. Тогда обе встречи завершились победой российской команды. В Тбилиси подопечные Скоровича взяли верх со счетом 4:0, а у себя дома – 3:0.
Матч 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Грузии и России состоится 1 февраля в Амстердаме и начнется в 20:00 по тбилисскому времени.
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