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Грузия на пороге демографического кризиса - депутат
Грузия на пороге демографического кризиса - депутат
Пандемия коронавируса существенно отразилась на демографических показателях Грузии, считает Дмитрий Хундадзе 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T20:18+0400
2022-02-01T20:18+0400
2022-02-01T20:18+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Из-за пандемии коронавируса в 2021 году может быть зафиксирован самый низкий показатель естественного прироста населения, заявил глава комитета по здравоохранению и социальным вопросам парламента Грузии Дмитрий Хундадзе.В 2021 году пандемия коронавируса унесла жизни 11 332 человек.По его словам, с учетом существующей реальности комитет по здравоохранению пересмотрит документ демографической безопасности, принятый в 2016 году."Мы собираемся возобновить работу над планом действий по улучшению демографического положения в стране", - сказал Хундадзе.В 2020 году впервые за последние 30 лет в Грузии был зафиксирован отрицательный прирост населения. Он сохранился и в первой половине 2021 года".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, парламент грузии, демография, коронавирус covid-19
Грузия на пороге демографического кризиса - депутат
Пандемия коронавируса существенно отразилась на демографических показателях Грузии, считает Дмитрий Хундадзе
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Из-за пандемии коронавируса в 2021 году может быть зафиксирован самый низкий показатель естественного прироста населения, заявил глава комитета по здравоохранению и социальным вопросам парламента Грузии Дмитрий Хундадзе.
В 2021 году пандемия коронавируса унесла жизни 11 332 человек.
"К сожалению, пандемия коронавируса еще больше ухудшает демографическую картину в Грузии, и возможно, в 2021 году у нас будет самый низкий показатель естественного прироста населения за последние 60 лет", - сказал Хундадзе.
По его словам, с учетом существующей реальности комитет по здравоохранению пересмотрит документ демографической безопасности, принятый в 2016 году.
"Мы собираемся возобновить работу над планом действий по улучшению демографического положения в стране", - сказал Хундадзе.
В 2020 году впервые за последние 30 лет в Грузии был зафиксирован отрицательный прирост населения. Он сохранился и в первой половине 2021 года".
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