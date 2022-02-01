https://sputnik-georgia.ru/20220201/gruziya-na-poroge-demograficheskogo-krizisa---deputat-264063503.html

Грузия на пороге демографического кризиса - депутат

Грузия на пороге демографического кризиса - депутат

Пандемия коронавируса существенно отразилась на демографических показателях Грузии, считает Дмитрий Хундадзе 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T20:18+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Из-за пандемии коронавируса в 2021 году может быть зафиксирован самый низкий показатель естественного прироста населения, заявил глава комитета по здравоохранению и социальным вопросам парламента Грузии Дмитрий Хундадзе.В 2021 году пандемия коронавируса унесла жизни 11 332 человек.По его словам, с учетом существующей реальности комитет по здравоохранению пересмотрит документ демографической безопасности, принятый в 2016 году."Мы собираемся возобновить работу над планом действий по улучшению демографического положения в стране", - сказал Хундадзе.В 2020 году впервые за последние 30 лет в Грузии был зафиксирован отрицательный прирост населения. Он сохранился и в первой половине 2021 года".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, парламент грузии, демография, коронавирус covid-19