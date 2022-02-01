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Грузия на зимней Олимпиаде в Пекине
Грузия на зимней Олимпиаде в Пекине
На XXIV зимней Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, Грузию представят девять спортсменов в трех видах спорта 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T21:30+0400
2022-02-01T21:30+0400
спорт
грузия
инфографика
олимпийские игры
пекин
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Грузия, с момента обретения независимости, участвует в зимних Олимпийских играх в восьмой раз. В предыдущих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане Грузию представляли четыре атлета в трех видах спорта.Впервые Грузию на зимней Олимпиаде представят фигуристы во всех дисциплинах, поэтому грузинские атлеты смогут побороться за награды не только в индивидуальных видах программы, но и в командном первенстве, в котором будут представлены 10 сборных.Руководитель грузинской делегации в Пекине - президент Национального Олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов, а в олимпийской деревне - вице-президент НОК Грузии Мамука Хабарели. Фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури станут знаменосцами сборной Грузии на церемонии открытия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, грузия, инфографика, олимпийские игры, пекин, инфографика

Грузия на зимней Олимпиаде в Пекине

21:30 01.02.2022
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На XXIV зимней Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, Грузию представят девять спортсменов в трех видах спорта
Грузия на зимней Олимпиаде в Пекине - Sputnik Грузия
Грузия, с момента обретения независимости, участвует в зимних Олимпийских играх в восьмой раз. В предыдущих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане Грузию представляли четыре атлета в трех видах спорта.
Впервые Грузию на зимней Олимпиаде представят фигуристы во всех дисциплинах, поэтому грузинские атлеты смогут побороться за награды не только в индивидуальных видах программы, но и в командном первенстве, в котором будут представлены 10 сборных.
Руководитель грузинской делегации в Пекине - президент Национального Олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов, а в олимпийской деревне - вице-президент НОК Грузии Мамука Хабарели. Фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури станут знаменосцами сборной Грузии на церемонии открытия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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