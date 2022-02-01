https://sputnik-georgia.ru/20220201/gruziya-na-zimney-olimpiade-v-pekine-264066327.html

Грузия на зимней Олимпиаде в Пекине

Грузия на зимней Олимпиаде в Пекине

На XXIV зимней Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, Грузию представят девять спортсменов в трех видах спорта 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T21:30+0400

2022-02-01T21:30+0400

2022-02-01T21:30+0400

спорт

грузия

инфографика

олимпийские игры

пекин

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Грузия, с момента обретения независимости, участвует в зимних Олимпийских играх в восьмой раз. В предыдущих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане Грузию представляли четыре атлета в трех видах спорта.Впервые Грузию на зимней Олимпиаде представят фигуристы во всех дисциплинах, поэтому грузинские атлеты смогут побороться за награды не только в индивидуальных видах программы, но и в командном первенстве, в котором будут представлены 10 сборных.Руководитель грузинской делегации в Пекине - президент Национального Олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов, а в олимпийской деревне - вице-президент НОК Грузии Мамука Хабарели. Фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури станут знаменосцами сборной Грузии на церемонии открытия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, грузия, инфографика, олимпийские игры, пекин, инфографика