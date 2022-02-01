https://sputnik-georgia.ru/20220201/kak-borotsya-s-postkovidom-264042984.html
Как бороться с постковидом?
Как бороться с постковидом?
Все больше людей после перенесенного COVID-19 сталкиваются с неприятными последствиями постковидного синдрома
2022-02-01T11:22+0400
2022-02-01T11:22+0400
2022-02-01T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Постковидные симптомы остаются 25-70% переболевших коронавирусом и вот как советуют бороться с ними врачи.Тест отрицательный, антитела нормализовались, однако при этом у человека остается множество самых разнообразных симптомов, которые формируются в постковидный синдром. Особенно это выражается в усталости и в дефиците энергии. Медики рекомендуют восстанавливаться после коронавирусной инфекции постепенно, а не форсировать ситуацию, и сразу возвращаться к привычным физическим нагрузкам, которые, скорее всего, окажутся неподъемными.Среди других постковидных симптомов – одышка, бессонница, слабость, тревожное состояние, которое нередко сохраняется и спустя полгода после перенесенной инфекции. В этих случаях важно полностью обследоваться и, проконсультировавшись со специалистом, пройти соответствующую реабилитацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
общество, новости, здоровье, коронавирус covid-19, советы врачей
Как бороться с постковидом?
Все больше людей после перенесенного COVID-19 сталкиваются с неприятными последствиями постковидного синдрома
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Постковидные симптомы остаются 25-70% переболевших коронавирусом и вот как советуют бороться с ними врачи.
Тест отрицательный, антитела нормализовались, однако при этом у человека остается множество самых разнообразных симптомов, которые формируются в постковидный синдром. Особенно это выражается в усталости и в дефиците энергии.
Медики рекомендуют восстанавливаться после коронавирусной инфекции постепенно, а не форсировать ситуацию, и сразу возвращаться к привычным физическим нагрузкам, которые, скорее всего, окажутся неподъемными.
"То есть не бежать в зал тягать железо, а начинать с пеших прогулок, причем небольших: 500 метров, 1 000 метров, максимум 3 километра", – рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
Среди других постковидных симптомов – одышка, бессонница, слабость, тревожное состояние, которое нередко сохраняется и спустя полгода после перенесенной инфекции. В этих случаях важно полностью обследоваться и, проконсультировавшись со специалистом, пройти соответствующую реабилитацию.
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