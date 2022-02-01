https://sputnik-georgia.ru/20220201/kak-borotsya-s-postkovidom-264042984.html

Как бороться с постковидом?

Как бороться с постковидом?

Все больше людей после перенесенного COVID-19 сталкиваются с неприятными последствиями постковидного синдрома

2022-02-01T11:22+0400

2022-02-01T11:22+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Постковидные симптомы остаются 25-70% переболевших коронавирусом и вот как советуют бороться с ними врачи.Тест отрицательный, антитела нормализовались, однако при этом у человека остается множество самых разнообразных симптомов, которые формируются в постковидный синдром. Особенно это выражается в усталости и в дефиците энергии. Медики рекомендуют восстанавливаться после коронавирусной инфекции постепенно, а не форсировать ситуацию, и сразу возвращаться к привычным физическим нагрузкам, которые, скорее всего, окажутся неподъемными.Среди других постковидных симптомов – одышка, бессонница, слабость, тревожное состояние, которое нередко сохраняется и спустя полгода после перенесенной инфекции. В этих случаях важно полностью обследоваться и, проконсультировавшись со специалистом, пройти соответствующую реабилитацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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общество, новости, здоровье, коронавирус covid-19, советы врачей