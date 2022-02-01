https://sputnik-georgia.ru/20220201/kakaya-gruppa-krovi-bolee-ustoychiva-k-kovidu-264056153.html

Какая группа крови более устойчива к ковиду?

Какая группа крови более устойчива к ковиду?

Команда датских и канадских ученых доказала связь между группой крови человека и риском заражения COVID-19

2022-02-01T21:12+0400

2022-02-01T21:12+0400

2022-02-01T21:12+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Люди с первой группой крови наименее подвержены к риску заразиться коронавирусом, утверждает команда ученых из Дании и Канады. Об их исследовании пишет портал MedicalXpress.При этом группа крови также влияет на тяжесть течения COVID-19, уверены специалисты.Выяснилось это так: медики взяли тесты на коронавирус у почти полумиллиона человек. Среди сдавших положительный тест оказалось меньше всего пациентов с группой крови 0 (первая группа) и больше с A (вторая), B (третья) и AB (четвертая). Среди людей со второй, третьей и четвертой группами риск заражения оказался одинаковым.Исследования также показали, что у таких людей выше риск тяжелого поражения органов при коронавирусе. Кроме того, все пациенты, помимо людей c первой группой крови, чаще попадали в реанимацию.Также ученые пришли к выводу, что люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются COVID-19 и тяжелее переносят болезнь. В мире процент людей с отрицательным резус-фактором составляет около 8%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, наука, здоровье, коронавирус covid-19