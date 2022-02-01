https://sputnik-georgia.ru/20220201/kardiolog-perechislil-posledstviya-pereizbytka-sakhara-v-krovi-264013206.html

Кардиолог перечислил последствия переизбытка сахара в крови

Кардиолог перечислил последствия переизбытка сахара в крови

Диетологи, чтобы избежать переизбытка сахара в крови и вытекающих последствий, рекомендуют заменить сахар полисахаридами

2022-02-01T06:06+0400

2022-02-01T06:06+0400

2022-02-01T06:06+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Переизбыток сахара в крови ведет к ее сгущению, что в свою очередь вызывает задержку газообмена, нарушение питания клеток и их гибель, предупреждает кардиолог Андрей Кондрахин.По словам кардиолога, нарушение питания клеток также вызывает нарушение питания нервных волокон и окончаний. В результате человек может заболеть нейропатией, а после и полинейропатией, которые проявляются в руках и ногах чувствами покалывания, жжения или пощипывания.Переизбыток сахара в крови также может вызвать инфаркт, инсульт и атеросклероз, добавил кардиолог.Диетологи, чтобы избежать переизбытка сахара в крови и вытекающих последствий, рекомендуют заменить сахар полисахаридами, к которым относятся пищевые волокна, содержащиеся в зерновых продуктах, особенно в цельнозерновых, а также в овощах и фруктах.Они советуют отказаться от покупных изделий, таких как йогурты, полуфабрикаты, выпечка, напитки, в которых содержится много сахара, в пользу домашней еды, так как уровень глюкозы в крови дешевый сахар, по сравнению с натуральными подсластителями, повышает быстрее.По словам специалистов, суточная норма сахара составляет около 50 грамм, в которую входят низкомолекулярные углеводы, внесенные в ходе технологического процесса в состав продукта для придания ему сладкого вкуса: мед, глюкозо-фруктозный сироп, сахароза, крахмальная патока.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

общество, новости, наука, диабет, советы врачей