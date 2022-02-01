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Медальный зачет Олимпиады в Пекине 2022: последние результаты
Медальный зачет Олимпиады в Пекине 2022: последние результаты
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, в соревнованиях примут участие больше четырех тысяч атлетов в 95 видах спорта 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T23:19+0400
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На Олимпийских играх будут разыграны 109 комплектов медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).На Олимпиаде в Пекине разыграют медали в семи новых дисциплинах: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.На прошлой Зимней Олимпиаде в Пхёнчхане атлеты России завоевали 17 медалей (2-6-9) и в общекомандном медальном зачете заняли 13 место.Победителем общекомандного медального зачета стала сборная Норвегии, на счету которой 39 наград (14-14-11). На втором месте расположилась команда Германии 31 (14-10-7), а замкнули тройку лидеров канадцы с 29 медалями (11-8-10).Сборная Грузии еще ни разу в своей истории не завоевывала медалей на Зимних Олимпийских играх.
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спорт, в мире, олимпийские игры, пекин
Медальный зачет Олимпиады в Пекине 2022: последние результаты
23:19 01.02.2022 (обновлено: 23:29 01.02.2022)
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, в соревнованиях примут участие больше четырех тысяч атлетов в 95 видах спорта
На Олимпийских играх будут разыграны 109 комплектов медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).
На Олимпиаде в Пекине разыграют медали в семи новых дисциплинах: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.
На прошлой Зимней Олимпиаде в Пхёнчхане атлеты России завоевали 17 медалей (2-6-9) и в общекомандном медальном зачете заняли 13 место.
Победителем общекомандного медального зачета стала сборная Норвегии, на счету которой 39 наград (14-14-11). На втором месте расположилась команда Германии 31 (14-10-7), а замкнули тройку лидеров канадцы с 29 медалями (11-8-10).
Сборная Грузии еще ни разу в своей истории не завоевывала медалей на Зимних Олимпийских играх.