https://sputnik-georgia.ru/20220201/mest-ili-sluchaynost-v-gruzii-sgorel-dom-muzhchiny-obvinyaemogo-v-ubiystve-pensionerki-264054285.html
Месть или случайность? В Грузии сгорел дом мужчины, обвиняемого в убийстве пенсионерки
Месть или случайность? В Грузии сгорел дом мужчины, обвиняемого в убийстве пенсионерки
Предположительной причиной случившегося является месть 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T16:44+0400
2022-02-01T16:44+0400
2022-02-01T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. На востоке Грузии сгорел дом мужчины, обвиняемого в убийстве 67-летней женщины, сообщает телеканал "Мтавари архи".Инцидент произошел в селе Джугаани Сигнахского района накануне. Огонь вспыхнул в доме 42-летнего Мамуки Мокверашвили. В результате происшествия никто не пострадал.По версии местных жителей, предположительной причиной случившегося является месть. По указанному факту начато следствие.МВД сообщило о задержании Мокверашвили в воскресенье. Следствие установило, что 29 января после ссоры в доме жертвы обвиняемый нанес женщине несколько ранений холодным оружием. В результате чего пенсионерка скончалась на месте.Мужчину задержали спустя несколько часов после преступления по горячим следам. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.По версии СМИ, убийство было совершено с целью ограбления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, пожар
Месть или случайность? В Грузии сгорел дом мужчины, обвиняемого в убийстве пенсионерки
Предположительной причиной случившегося является месть
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik.
На востоке Грузии сгорел дом мужчины, обвиняемого в убийстве 67-летней женщины, сообщает телеканал "Мтавари архи
".
Инцидент произошел в селе Джугаани Сигнахского района накануне. Огонь вспыхнул в доме 42-летнего Мамуки Мокверашвили. В результате происшествия никто не пострадал.
По версии местных жителей, предположительной причиной случившегося является месть. По указанному факту начато следствие.
МВД сообщило о задержании Мокверашвили в воскресенье. Следствие установило, что 29 января после ссоры в доме жертвы обвиняемый нанес женщине несколько ранений холодным оружием. В результате чего пенсионерка скончалась на месте.
Мужчину задержали спустя несколько часов после преступления по горячим следам. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
По версии СМИ, убийство было совершено с целью ограбления.
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