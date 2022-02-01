https://sputnik-georgia.ru/20220201/mest-ili-sluchaynost-v-gruzii-sgorel-dom-muzhchiny-obvinyaemogo-v-ubiystve-pensionerki-264054285.html

Месть или случайность? В Грузии сгорел дом мужчины, обвиняемого в убийстве пенсионерки

Месть или случайность? В Грузии сгорел дом мужчины, обвиняемого в убийстве пенсионерки

Предположительной причиной случившегося является месть 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T16:44+0400

2022-02-01T16:44+0400

2022-02-01T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. На востоке Грузии сгорел дом мужчины, обвиняемого в убийстве 67-летней женщины, сообщает телеканал "Мтавари архи".Инцидент произошел в селе Джугаани Сигнахского района накануне. Огонь вспыхнул в доме 42-летнего Мамуки Мокверашвили. В результате происшествия никто не пострадал.По версии местных жителей, предположительной причиной случившегося является месть. По указанному факту начато следствие.МВД сообщило о задержании Мокверашвили в воскресенье. Следствие установило, что 29 января после ссоры в доме жертвы обвиняемый нанес женщине несколько ранений холодным оружием. В результате чего пенсионерка скончалась на месте.Мужчину задержали спустя несколько часов после преступления по горячим следам. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.По версии СМИ, убийство было совершено с целью ограбления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, пожар