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Мужчина прицельным выстрелом спас зацепившихся рогами оленей – удивительное видео
Мужчина прицельным выстрелом спас зацепившихся рогами оленей – удивительное видео
В таком положении животным грозила серьезная опасность, и мужчине пришлось принять непростое решение 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T11:07+0400
2022-02-01T11:07+0400
2022-02-01T11:07+0400
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На кадрах видно, как в заснеженной местности бодаются два оленя. Их схватка едва не обернулась трагедией – они зацепились рогами и не могли освободиться. В таком положении животные часто мучительно погибают, потому что не могут питаться и утолять жажду.Но этой паре оленей повезло, что их заметили люди. Подходить к животным было бы опасно, поэтому мужчина решил рискнуть и взял в руки ружье. Он подождал, пока олени остановятся, и выстрелил прямо в рога, от чего они разлетелись в щепки. Но зато животные оказались на свободе.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, вирусные видео
Мужчина прицельным выстрелом спас зацепившихся рогами оленей – удивительное видео
В таком положении животным грозила серьезная опасность, и мужчине пришлось принять непростое решение
На кадрах видно, как в заснеженной местности бодаются два оленя. Их схватка едва не обернулась трагедией – они зацепились рогами и не могли освободиться. В таком положении животные часто мучительно погибают, потому что не могут питаться и утолять жажду.
Но этой паре оленей повезло, что их заметили люди. Подходить к животным было бы опасно, поэтому мужчина решил рискнуть и взял в руки ружье. Он подождал, пока олени остановятся, и выстрелил прямо в рога, от чего они разлетелись в щепки. Но зато животные оказались на свободе.
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