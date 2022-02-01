https://sputnik-georgia.ru/20220201/na-vostoke-gruzii-gorit-les--na-meste-mobilizovany-pozharnye-brigady-264062143.html

На востоке Грузии горит лес – на месте мобилизованы пожарные бригады

На востоке Грузии горит лес – на месте мобилизованы пожарные бригады

Что стало причиной возгорания в лесу - пока неизвестно 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T17:29+0400

2022-02-01T17:29+0400

2022-02-01T17:30+0400

происшествия

новости

грузия

пожар

восточная грузия

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Пожарные борются с огнем, который вспыхнул в лесу села Ахалсопели района Кварели (Восточная Грузия), сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.По информации ЧС, горит нижний покров лесного массива. На месте сильное задымление.Пожарные-спасатели выехали на место сразу после поступления сообщения.Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. На данном этапе в ЧС также не могут уточнить площадь распространения огня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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происшествия, новости, грузия, пожар, восточная грузия