https://sputnik-georgia.ru/20220201/na-vostoke-gruzii-gorit-les--na-meste-mobilizovany-pozharnye-brigady-264062143.html
На востоке Грузии горит лес – на месте мобилизованы пожарные бригады
На востоке Грузии горит лес – на месте мобилизованы пожарные бригады
Что стало причиной возгорания в лесу - пока неизвестно 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T17:29+0400
2022-02-01T17:29+0400
2022-02-01T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Пожарные борются с огнем, который вспыхнул в лесу села Ахалсопели района Кварели (Восточная Грузия), сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.По информации ЧС, горит нижний покров лесного массива. На месте сильное задымление.Пожарные-спасатели выехали на место сразу после поступления сообщения.Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. На данном этапе в ЧС также не могут уточнить площадь распространения огня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, пожар, восточная грузия
На востоке Грузии горит лес – на месте мобилизованы пожарные бригады
17:29 01.02.2022 (обновлено: 17:30 01.02.2022)
Что стало причиной возгорания в лесу - пока неизвестно
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik.
Пожарные борются с огнем, который вспыхнул в лесу села Ахалсопели района Кварели (Восточная Грузия), сообщили Sputnik Грузия
в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
По информации ЧС, горит нижний покров лесного массива. На месте сильное задымление.
Пожарные-спасатели выехали на место сразу после поступления сообщения.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. На данном этапе в ЧС также не могут уточнить площадь распространения огня.
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