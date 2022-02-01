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Облако солнечной плазмы достигнет Земли 2 февраля: что это значит?

Облако солнечной плазмы достигнет Земли 2 февраля: что это значит?

Магнитные бури среднего уровня продлятся два дня, предупреждают специалисты 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T13:58+0400

2022-02-01T13:58+0400

2022-02-01T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Выброшенная Солнцем волна плазмы достигнет Земли 2 февраля – об этом сообщается на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды. Ожидается, что магнитные бури среднего уровня продлятся два дня.Как объясняют специалисты, Солнце выбросило облако вещества 30 января в результате вспышки средней силы – класса М. Вспышка продолжалась более четырех часов и была направлена в сторону Земли.Эксперты предполагают, что облако плазмы достигнет Земли утром по московскому времени, 2-3 февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.При этом, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, вероятность магнитной бури 2 февраля оценивается лишь в 40%, а ее уровень прогнозируется как G1 – самый слабый.Принято считать, что всего в классификации магнитных бурь пять уровней – от G1 до G5. Слабая буря способна спровоцировать некоторые сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных. Бури посильнее обычно вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем.Есть и плюсы: повышенная солнечная активность способна расширить географию наблюдений за полярными сияниями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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