https://sputnik-georgia.ru/20220201/po-tbilisi-na-avtobuse-i-metro-stalo-deshevle-ili-dorozhe-vse-otvety-tut-264049216.html

По Тбилиси на автобусе и метро: стало дешевле или дороже? Все ответы тут

По Тбилиси на автобусе и метро: стало дешевле или дороже? Все ответы тут

С 1 февраля в столице Грузии вступила в силу новая система оплаты проезда в общественном транспорте по абонементам. Подробнее о нововведении смотрите в видео... 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T12:34+0400

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Новые абонементы не будут персонализированными. Одним проездным, к примеру, смогут пользоваться по очереди все члены семьи. Хотя стоимость одной поездки возросла с 50 тетри до 1 лари, есть важные моменты, о которых необходимо знать. Например, ранее скидка на проезд действовала 90 минут. В течение этого времени за 50 тетри можно было пересесть в другой вид городского транспорта и продолжить путь. Теперь эта услуга стоит один лари, но..... Можно купить абонемент, который будет действовать день, неделю, месяц, и так далее.... Мэрия Тбилиси утверждает, что те, кто много и часто пользуется транспортом, только съэкономят.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В то же время продолжают действовать социальные льготы и скидки на проезд в общественном транспорте для различных категорий граждан. Все подробности вы сможете узнать, посмотрев видео.

тбилиси

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