https://sputnik-georgia.ru/20220201/popravilas-i-smenila-imidzh-buzova-s-novoy-chelkoy-vyshla-na-svyaz-s-fanatami--264054917.html

Поправилась и сменила имидж: Бузова с новой челкой вышла на связь с фанатами

Поправилась и сменила имидж: Бузова с новой челкой вышла на связь с фанатами

Звезда получила массу приятных комплиментов в сторону своей внешности, но так и не смогла скрыть перемены в фигуре

2022-02-01T17:14+0400

2022-02-01T17:14+0400

2022-02-01T17:14+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова вышла на связь с поклонниками из Африки: звезда похвасталась новой прической и показала обновленную фигуру. Бузова давно ушла из "Дома-2" и погрузилась в музыкальную карьеру. Звезда привыкла быть в центре внимания фанатов и часто показывает свои яркие и дерзкие образы. Также она не боится экспериментировать с прическами и стрижками - и если в том году Ольга носила наращенные волосы, то теперь ходит с каре. Недавно Бузова отметила свой 36-й день рождения и устроила поездку в Африку, где снимается во втором сезоне популярного шоу "Звезды в Африке". Каждый день Бузова показывает модные образы, а на этот раз похвасталась новой прической. Звезда отрезала челку, сделала пучок и записала видео для фантов. Фанаты восхитились ее преображением, но тут же поспешили отметить и изменения в фигуре артистки. "Вот это ты поправилась, декольте появилось"; "Оля стала крупнее или мне кажется?"; "Челка хороша, но фигура еще лучше"; "Аппетитная Бузова", - написали в Сети.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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африка, тнт, ольга бузова, российский шоу-бизнес