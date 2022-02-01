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Рекордные молнии: что зафиксировала Всемирная метеорологическая организация?

Рекордные молнии: что зафиксировала Всемирная метеорологическая организация?

Метеорологи сделали одно очень интересное наблюдение и установили новый рекорд 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T11:02+0400

2022-02-01T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Рекордные по длительности и протяженности молнии зафиксировала Всемирная метеорологическая организация (ВМО), сообщается в Twitter ведомства.Самая большая по протяженности молния зафиксирована 29 апреля 2020 года. Она была замечена над южным побережьем США. Молния протянулась на 768 километров, следует из сообщения организации.Между тем самая долгая молния зарегистрирована в районе границы Уругвая и Аргентины 18 июня 2020 года. Ее продолжительность составила 17,102 секунды.Ранее самая длинная молния была зафиксирована в Оклахоме, ее протяженность составила 321 км. А самая продолжительная молния – в Альпах, ее длительность была 7,74 секунды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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