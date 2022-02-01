https://sputnik-georgia.ru/20220201/sbornaya-gruzii-po-regbi-nachinaet-pokhod-za-ocherednym-titulom-264065908.html

Сборная Грузии по регби начинает поход за очередным титулом

Сборная Грузии по регби начинает поход за очередным титулом

На матч сборных Грузии и Португалии по регби в Тбилиси будут допущены болельщики 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T19:31+0400

2022-02-01T19:31+0400

2022-02-01T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Национальная команда Грузии по регби начала в Тбилиси подготовку к матчам чемпионата Европы, который стартует 6 февраля, говорится в сообщении Союза регби Грузии.В расширенный список главного тренера "лелос" Левана Маисашвили попали 34 игрока. Однако необходимо отметить, что уже после оглашения расширенного списка девять игроков из него выбыли по разным причинам. У кого-то это травмы, а у кто-то сдал положительный тест на COVID-19.Свой первый матч нынешнего розыгрыша чемпионата Европы сборная Грузии проведет 6 февраля в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи против Португалии. Встреча начнется в 15:00 по местному времени.Стоит также отметить, что на матч будут допущены болельщики. Билеты можно приобрести на сайте tkt.ge.В нынешнем розыгрыше чемпионата Европы помимо Грузии примут участие Румыния, Россия, Португалия, Испания и Нидерланды.Чемпионат Европы по регби – Грузия примет Россию в Тбилиси >>Расписание матчей сборной Грузии на чемпионате Европы:Сборная Грузии является действующим победителем чемпионата Европы ("лелос" выиграли турнир шесть раз подряд) и рекордсменом по количеству титулов – 13.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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