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Сборная Грузии по регби начинает поход за очередным титулом
Сборная Грузии по регби начинает поход за очередным титулом
На матч сборных Грузии и Португалии по регби в Тбилиси будут допущены болельщики 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T19:31+0400
2022-02-01T19:31+0400
2022-02-01T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Национальная команда Грузии по регби начала в Тбилиси подготовку к матчам чемпионата Европы, который стартует 6 февраля, говорится в сообщении Союза регби Грузии.В расширенный список главного тренера "лелос" Левана Маисашвили попали 34 игрока. Однако необходимо отметить, что уже после оглашения расширенного списка девять игроков из него выбыли по разным причинам. У кого-то это травмы, а у кто-то сдал положительный тест на COVID-19.Свой первый матч нынешнего розыгрыша чемпионата Европы сборная Грузии проведет 6 февраля в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи против Португалии. Встреча начнется в 15:00 по местному времени.Стоит также отметить, что на матч будут допущены болельщики. Билеты можно приобрести на сайте tkt.ge.В нынешнем розыгрыше чемпионата Европы помимо Грузии примут участие Румыния, Россия, Португалия, Испания и Нидерланды.Чемпионат Европы по регби – Грузия примет Россию в Тбилиси >>Расписание матчей сборной Грузии на чемпионате Европы:Сборная Грузии является действующим победителем чемпионата Европы ("лелос" выиграли турнир шесть раз подряд) и рекордсменом по количеству титулов – 13.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, кубок европейских наций по регби, сборная грузии по регби, регби, новости грузинского регби
Сборная Грузии по регби начинает поход за очередным титулом
На матч сборных Грузии и Португалии по регби в Тбилиси будут допущены болельщики
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Национальная команда Грузии по регби начала в Тбилиси подготовку к матчам чемпионата Европы, который стартует 6 февраля, говорится в сообщении Союза регби Грузии.
В расширенный список главного тренера "лелос" Левана Маисашвили попали 34 игрока. Однако необходимо отметить, что уже после оглашения расширенного списка девять игроков из него выбыли по разным причинам. У кого-то это травмы, а у кто-то сдал положительный тест на COVID-19.
"В текущем сезоне мы хотели сыграть максимально оптимальным составом, но уже после первого дня сборов нам пришлось заменить девятерых игроков. Это очень неприятная ситуация, но мы ее должны принять. С одной стороны, плохо, когда планы так неожиданно меняются. Но есть и позитивный момент – шанс получат молодые игроки. В первую очередь, они должны доказать на тренировках, что достойны носить майку национальной команды", - приводит слова Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии.
Свой первый матч нынешнего розыгрыша чемпионата Европы сборная Грузии проведет 6 февраля в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи против Португалии. Встреча начнется в 15:00 по местному времени.
Стоит также отметить, что на матч будут допущены болельщики. Билеты можно приобрести на сайте tkt.ge
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В нынешнем розыгрыше чемпионата Европы помимо Грузии примут участие Румыния, Россия, Португалия, Испания и Нидерланды.
Расписание матчей сборной Грузии на чемпионате Европы:
Грузия – Португалия, 6 февраля
Нидерланды – Грузия, 12 февраля
Грузия – Россия, 27 февраля
Румыния – Грузия, 12 марта
Грузия – Испания, 20 марта
Сборная Грузии является действующим победителем чемпионата Европы ("лелос" выиграли турнир шесть раз подряд) и рекордсменом по количеству титулов – 13.
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