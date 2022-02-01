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Стали известны главные симптомы "стелс-омикрона"
Стали известны главные симптомы "стелс-омикрона"
Признаки подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как "скрытый омикрон", схожи с симптомами изначального штамма, уверены эксперты 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T13:27+0400
2022-02-01T13:27+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Высокая температура тела, непрекращающийся кашель, потеря или изменение обоняния либо вкуса – это основные отличительные черты "стелс-омикрона", сообщает Express со ссылкой на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).Симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как "скрытый омикрон", схожи с симптомами изначального штамма, уверены эксперты. При этом более специфичные симптомы, по словам исследователей, еще предстоит установить. Однако они, скорее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1.В конце января UKHSA выделило новую разновидность "омикрона" BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют "скрытым", так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Между тем, ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, великобритания, здоровье, коронавирус covid-19, советы врачей

Стали известны главные симптомы "стелс-омикрона"

13:27 01.02.2022
© AFP / US NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASESКлетка коронавируса под микроскопом
Клетка коронавируса под микроскопом - Sputnik Грузия, 1920, 01.02.2022
© AFP / US NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES
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Признаки подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как "скрытый омикрон", схожи с симптомами изначального штамма, уверены эксперты
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Высокая температура тела, непрекращающийся кашель, потеря или изменение обоняния либо вкуса – это основные отличительные черты "стелс-омикрона", сообщает Express со ссылкой на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).
Симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как "скрытый омикрон", схожи с симптомами изначального штамма, уверены эксперты.
При этом более специфичные симптомы, по словам исследователей, еще предстоит установить. Однако они, скорее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1.

Врачи напоминают: при обнаружении любого из перечисленных признаков следует незамедлительно обратиться к врачу, сдать тест на COVID-19 и уйти на самоизоляцию.

В конце января UKHSA выделило новую разновидность "омикрона" BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют "скрытым", так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Между тем, ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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