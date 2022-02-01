https://sputnik-georgia.ru/20220201/teatr-opery-i-baleta-perenes-premeru-nabukko-iz-za-obostrennoy-situatsii-s-covid-264046019.html
Театр оперы и балета перенес премьеру "Набукко" из-за обостренной ситуации с COVID
Театр оперы и балета перенес премьеру "Набукко" из-за обостренной ситуации с COVID
Билеты при желании можно будет вернуть – даты возобновленных спектаклей будут объявлены позже 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T12:25+0400
2022-02-01T12:25+0400
2022-02-01T12:25+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
тбилисский театр оперы и балета
facebook
джузеппе верди
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0c/263551268_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_2f9216132e48cf312363dcdf82efbc79.jpg
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Премьера оперы "Набукко" Джузеппе Верди, которая должна была пройти на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 5 февраля, отменена в связи со сложной ситуацией с COVID-19."Тбилисский театр оперы и балета сообщает, что из-за сложной ковид-ситуации премьерные спектакли "Набукко" и открытие звезды Георгия Гагнидзе перенесены", – говорится в сообщении театра в Facebook.Администрация театра приносит извинения и отмечает, что использовать уже приобретенные билеты будет возможно. Даты возобновленных спектаклей будут объявлены позже. Вернуть билеты также можно в кассе театра или на сайте TKT.GE. Премьерные показы оперы были запланированы на 5, 6, 11-13 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0c/263551268_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_13a4548f454370cb50374869155ed456.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисский театр оперы и балета , facebook, джузеппе верди, коронавирус covid-19
Театр оперы и балета перенес премьеру "Набукко" из-за обостренной ситуации с COVID
Билеты при желании можно будет вернуть – даты возобновленных спектаклей будут объявлены позже
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Премьера оперы "Набукко" Джузеппе Верди, которая должна была пройти на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 5 февраля, отменена в связи со сложной ситуацией с COVID-19.
"Тбилисский театр оперы и балета сообщает, что из-за сложной ковид-ситуации премьерные спектакли "Набукко" и открытие звезды Георгия Гагнидзе перенесены", – говорится в сообщении
театра в Facebook.
Администрация театра приносит извинения и отмечает, что использовать уже приобретенные билеты будет возможно. Даты возобновленных спектаклей будут объявлены позже. Вернуть билеты также можно в кассе театра или на сайте TKT.GE. Премьерные показы оперы были запланированы на 5, 6, 11-13 февраля.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.