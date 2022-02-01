https://sputnik-georgia.ru/20220201/teatr-opery-i-baleta-perenes-premeru-nabukko-iz-za-obostrennoy-situatsii-s-covid-264046019.html

Театр оперы и балета перенес премьеру "Набукко" из-за обостренной ситуации с COVID

Театр оперы и балета перенес премьеру "Набукко" из-за обостренной ситуации с COVID

Билеты при желании можно будет вернуть – даты возобновленных спектаклей будут объявлены позже 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T12:25+0400

2022-02-01T12:25+0400

2022-02-01T12:25+0400

культура

новости

грузия

тбилиси

тбилисский театр оперы и балета

facebook

джузеппе верди

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0c/263551268_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_2f9216132e48cf312363dcdf82efbc79.jpg

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Премьера оперы "Набукко" Джузеппе Верди, которая должна была пройти на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 5 февраля, отменена в связи со сложной ситуацией с COVID-19."Тбилисский театр оперы и балета сообщает, что из-за сложной ковид-ситуации премьерные спектакли "Набукко" и открытие звезды Георгия Гагнидзе перенесены", – говорится в сообщении театра в Facebook.Администрация театра приносит извинения и отмечает, что использовать уже приобретенные билеты будет возможно. Даты возобновленных спектаклей будут объявлены позже. Вернуть билеты также можно в кассе театра или на сайте TKT.GE. Премьерные показы оперы были запланированы на 5, 6, 11-13 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисский театр оперы и балета , facebook, джузеппе верди, коронавирус covid-19