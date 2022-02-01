https://sputnik-georgia.ru/20220201/tragediya-na-zapade-gruzii-otets-i-syn-pogibli-v-rezultate-pozhara-264045198.html

Трагедия на западе Грузии: отец и сын погибли в результате пожара

Трагедия на западе Грузии: отец и сын погибли в результате пожара

По предварительной информации, глава семейства был в нетрезвом состоянии 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T13:11+0400

2022-02-01T13:11+0400

2022-02-01T13:11+0400

происшествия

новости

грузия

пожар

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Двое человек стали жертвами пожара в селе Зеда Квалони района Хоби (Западная Грузия), сообщает телеканал "Мтавари архи".Пожар в одноэтажном доме вспыхнул накануне. В результате происшествия здание полностью сгорело.Жертвами трагического случая стали отец и сын – мужчины в возрасте 30 и 70 лет, которые скончались на месте.По существующей информации, отец был в нетрезвом состояние, а сын, предположительно, спал.Как рассказывают местные жители, они не успели выйти из здания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, пожар