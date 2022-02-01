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Трагедия на западе Грузии: отец и сын погибли в результате пожара
Трагедия на западе Грузии: отец и сын погибли в результате пожара
По предварительной информации, глава семейства был в нетрезвом состоянии 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T13:11+0400
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происшествия
новости
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пожар
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Двое человек стали жертвами пожара в селе Зеда Квалони района Хоби (Западная Грузия), сообщает телеканал "Мтавари архи".Пожар в одноэтажном доме вспыхнул накануне. В результате происшествия здание полностью сгорело.Жертвами трагического случая стали отец и сын – мужчины в возрасте 30 и 70 лет, которые скончались на месте.По существующей информации, отец был в нетрезвом состояние, а сын, предположительно, спал.Как рассказывают местные жители, они не успели выйти из здания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, пожар

Трагедия на западе Грузии: отец и сын погибли в результате пожара

13:11 01.02.2022
© photo: Sputnik / StringerПожарные спасатели 112 в Кварели
Пожарные спасатели 112 в Кварели - Sputnik Грузия, 1920, 01.02.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По предварительной информации, глава семейства был в нетрезвом состоянии
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Двое человек стали жертвами пожара в селе Зеда Квалони района Хоби (Западная Грузия), сообщает телеканал "Мтавари архи".
Пожар в одноэтажном доме вспыхнул накануне. В результате происшествия здание полностью сгорело.
Жертвами трагического случая стали отец и сын – мужчины в возрасте 30 и 70 лет, которые скончались на месте.
По существующей информации, отец был в нетрезвом состояние, а сын, предположительно, спал.
Как рассказывают местные жители, они не успели выйти из здания.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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