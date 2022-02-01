https://sputnik-georgia.ru/20220201/ugulava-skoro-ya-poveryu-chto-izbil-chempiona-mira-264051110.html
Угулава: скоро я поверю, что избил чемпиона Европы
Угулава: скоро я поверю, что избил чемпиона Европы
Бывший глава столицы заявил, что готов признать вину за то, чего не совершал 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T14:29+0400
2022-02-01T14:29+0400
2022-02-01T15:14+0400
политика
новости
грузия
тбилисский городской суд
гиги угулава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0f/262069135_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_17750e0c5728088b98d252d27670ee19.jpg
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Обвиняемый в насилии бывший мэр Тбилиси, оппозиционный политик Гиги Угулава заявил, что уже готов поверить в то, что он избил дзюдоиста Бадри Гавашелишвили.Во вторник в Тбилисском городском суде проходит слушание по делу об инциденте, который произошел в декабре 2019 года в Тбилисском международном аэропорту. Вторым обвиняемым проходит друг Гавашелишвили, также спортсмен. Он обвиняется в расправе над оппозиционером Георгием Габашвили, который сопровождал Угулава. На сегодняшнем слушании планируется допросить четырех свидетелей стороны обвинения, среди которых пограничник и следователь.Конфликт произошел в зоне паспортного контроля. Угулава и Габашвили, которые так и не смогли улететь в Ларнаку, заявили, что двое неизвестных напали на них.По итогам допросов свидетелей следствие пришло к выводу, что жертвами являются Габашвили и Гавашелишвили.В случае подтверждения вины, Угулава и второму обвиняемому грозит штраф либо общественно полезный труд сроком от 120 до 180 часов, или домашний арест от шести месяцев до одного года, или лишение свободы на срок до одного года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0f/262069135_89:0:1228:854_1920x0_80_0_0_bb1336e352c598d0a38222689136a80a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, тбилисский городской суд, гиги угулава
Угулава: скоро я поверю, что избил чемпиона Европы
14:29 01.02.2022 (обновлено: 15:14 01.02.2022)
Бывший глава столицы заявил, что готов признать вину за то, чего не совершал
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Обвиняемый в насилии бывший мэр Тбилиси, оппозиционный политик Гиги Угулава заявил, что уже готов поверить в то, что он избил дзюдоиста Бадри Гавашелишвили.
Во вторник в Тбилисском городском суде проходит слушание по делу об инциденте, который произошел в декабре 2019 года в Тбилисском международном аэропорту. Вторым обвиняемым проходит друг Гавашелишвили, также спортсмен. Он обвиняется в расправе над оппозиционером Георгием Габашвили, который сопровождал Угулава.
"Это дело является политическим и правовым абсурдом, и хорошо демонстрирует цинизм этого режима. Так как на нас – на меня и Гоку Габашвили – напали в самом охраняемом месте, а в итоге меня обвинили в избиении. Если прокуратура это утверждает, и то же самое говорит суд и Гавашелишвили, то в итоге я тоже поверю, что я его избил. А что мне еще остается делать?!", – сказал Угулава журналистам.
На сегодняшнем слушании планируется допросить четырех свидетелей стороны обвинения, среди которых пограничник и следователь.
Конфликт произошел в зоне паспортного контроля. Угулава и Габашвили, которые так и не смогли улететь в Ларнаку, заявили, что двое неизвестных напали на них.
По итогам допросов свидетелей следствие пришло к выводу, что жертвами являются Габашвили и Гавашелишвили.
В случае подтверждения вины, Угулава и второму обвиняемому грозит штраф либо общественно полезный труд сроком от 120 до 180 часов, или домашний арест от шести месяцев до одного года, или лишение свободы на срок до одного года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.