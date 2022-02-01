https://sputnik-georgia.ru/20220201/ushli-i-ne-vernulis-v-gruzii-v-2021-godu-bez-vesti-propal-51-chelovek-264015891.html

Ушли и не вернулись: в Грузии в 2021 году без вести пропал 51 человек

Ушли и не вернулись: в Грузии в 2021 году без вести пропал 51 человек

Среди пропавших без вести в прошлом году 42 подростка, шестерых из них ищут до сих пор 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T08:02+0400

2022-02-01T08:02+0400

2022-02-01T08:02+0400

новости

грузия

мвд грузии

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261446674_0:279:3145:2048_1920x0_80_0_0_dd72de4e544d7d9036b9a426d076718b.jpg

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Пропавшими без вести в 2021 году в Грузии считались 163 человека, из них 112 были найдены, 51 до сих пор находится в розыске – цифры приводятся на сайте МВД. По статистическим данным ведомства, среди пропавших без вести 159 граждан Грузии, два гражданина Азербайджана и два гражданина Молдовы. Из 159 пропавших без вести граждан Грузии – 12 найдены мертвыми. Найдены мертвыми и двое граждан Молдовы. Среди пропавших без вести в прошлом году – 42 несовершеннолетних. Шесть из них находятся в розыске. С 1973 года по декабрь 2021 года в стране пропали без вести 6 260 человек, из них 5 261 человек найден, а 999 до сих пор находятся в розыске.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, мвд грузии, статистика