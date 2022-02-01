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Ушли и не вернулись: в Грузии в 2021 году без вести пропал 51 человек
Ушли и не вернулись: в Грузии в 2021 году без вести пропал 51 человек
Среди пропавших без вести в прошлом году 42 подростка, шестерых из них ищут до сих пор 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Пропавшими без вести в 2021 году в Грузии считались 163 человека, из них 112 были найдены, 51 до сих пор находится в розыске – цифры приводятся на сайте МВД. По статистическим данным ведомства, среди пропавших без вести 159 граждан Грузии, два гражданина Азербайджана и два гражданина Молдовы. Из 159 пропавших без вести граждан Грузии – 12 найдены мертвыми. Найдены мертвыми и двое граждан Молдовы. Среди пропавших без вести в прошлом году – 42 несовершеннолетних. Шесть из них находятся в розыске. С 1973 года по декабрь 2021 года в стране пропали без вести 6 260 человек, из них 5 261 человек найден, а 999 до сих пор находятся в розыске.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, мвд грузии, статистика
Ушли и не вернулись: в Грузии в 2021 году без вести пропал 51 человек
Среди пропавших без вести в прошлом году 42 подростка, шестерых из них ищут до сих пор
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik.
Пропавшими без вести в 2021 году в Грузии считались 163 человека, из них 112 были найдены, 51 до сих пор находится в розыске – цифры приводятся на сайте
МВД.
По статистическим данным ведомства, среди пропавших без вести 159 граждан Грузии, два гражданина Азербайджана и два гражданина Молдовы.
Из 159 пропавших без вести граждан Грузии – 12 найдены мертвыми. Найдены мертвыми и двое граждан Молдовы.
Среди пропавших без вести в прошлом году – 42 несовершеннолетних. Шесть из них находятся в розыске.
С 1973 года по декабрь 2021 года в стране пропали без вести 6 260 человек, из них 5 261 человек найден, а 999 до сих пор находятся в розыске.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.