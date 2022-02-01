https://sputnik-georgia.ru/20220201/v-adzharii-vremenno-zakrylis-27-shkol--omikron-okhvatyvaet-vsyu-gruziyu-264054159.html
В Аджарии временно закрылись 27 школ – "омикрон" охватывает всю Грузию
В Аджарии временно закрылись 27 школ – "омикрон" охватывает всю Грузию
Школы в Аджарии закрылись не только в Батуми, но и в Кобулети, Хелвачаури и Кеда 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T15:45+0400
2022-02-01T15:45+0400
2022-02-01T16:21+0400
шестая волна
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В Аджарии из-за большого прироста новых случаев заражения коронавирусом временно закрылись 27 школ, школьники продолжают учебу в дистанционном режиме, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на министерство образования и науки автономии.В Грузии набирает силу шестая волна коронавируса. За последние сутки в стране был установлен очередной антирекорд - коронавирус диагностировали у 24 201 человека, из них 2 204 в Аджарии. Эпидемиологи говорят, что большинство новых случаев приходится на штамм "омикрон".Только в Батуми закрыты восемь частных и восемь государственных школ, в Кобулети – четыре, Хелвачаури – три, Кеда – четыре.Инфицированы как педагоги, так и дети.По информации руководителя центра общественного здравоохранения Аджарии Русудан Шавишвили, в Аджарии закрыты также восемь детских садов, сообщает ТВ.С начала пандемии в Грузии зафиксировано уже более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, аджария, школа, коронавирус covid-19
В Аджарии временно закрылись 27 школ – "омикрон" охватывает всю Грузию
15:45 01.02.2022 (обновлено: 16:21 01.02.2022)
Школы в Аджарии закрылись не только в Батуми, но и в Кобулети, Хелвачаури и Кеда
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В Аджарии из-за большого прироста новых случаев заражения коронавирусом временно закрылись 27 школ, школьники продолжают учебу в дистанционном режиме, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на министерство образования и науки автономии.
В Грузии набирает силу шестая волна коронавируса. За последние сутки в стране был установлен очередной антирекорд - коронавирус диагностировали у 24 201 человека, из них 2 204 в Аджарии. Эпидемиологи говорят, что большинство новых случаев приходится на штамм "омикрон".
Только в Батуми закрыты восемь частных и восемь государственных школ, в Кобулети – четыре, Хелвачаури – три, Кеда – четыре.
Инфицированы как педагоги, так и дети.
По информации руководителя центра общественного здравоохранения Аджарии Русудан Шавишвили, в Аджарии закрыты также восемь детских садов, сообщает
ТВ.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано уже более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом.
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