https://sputnik-georgia.ru/20220201/velikaya-britaniya-khochet-vernutsya-na-mirovuyu-arenu---mnenie-eksperta-264066793.html

Великобритания хочет вернуть себе влияние на мировой арене - мнение эксперта

Великобритания хочет вернуть себе влияние на мировой арене - мнение эксперта

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью Baltnews рассказал о разросшихся аппетитах и амбициях Великобритании. Эксперт считает, что эта страна хочет вернуть... 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T19:48+0400

2022-02-01T19:48+0400

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По словам Алексея Леонкова, сегодня официальный Лондон добивается передела сфер влияния в мире. Он хочет занять место США там, где американцы сдали позиции или образовался вакуум. Например, в Афганистане. Кроме того, Великобритания не случайно вышла из Евросоюза, отметил Леонков. Эксперт считает, что таким образом Лондон хочет оградить себя от участия в процессах распада Европы, а впоследствии установить свою гегемонию в регионе и вернуть былое величие.

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