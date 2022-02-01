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Великобритания хочет вернуть себе влияние на мировой арене - мнение эксперта
Великобритания хочет вернуть себе влияние на мировой арене - мнение эксперта
Военный эксперт Алексей Леонков в интервью Baltnews рассказал о разросшихся аппетитах и амбициях Великобритании. Эксперт считает, что эта страна хочет вернуть... 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T19:48+0400
2022-02-01T19:48+0400
2022-02-01T19:59+0400
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По словам Алексея Леонкова, сегодня официальный Лондон добивается передела сфер влияния в мире. Он хочет занять место США там, где американцы сдали позиции или образовался вакуум. Например, в Афганистане. Кроме того, Великобритания не случайно вышла из Евросоюза, отметил Леонков. Эксперт считает, что таким образом Лондон хочет оградить себя от участия в процессах распада Европы, а впоследствии установить свою гегемонию в регионе и вернуть былое величие.
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видео, мультимедиа, великобритания, экспертное мнение, видео
Великобритания хочет вернуть себе влияние на мировой арене - мнение эксперта
19:48 01.02.2022 (обновлено: 19:59 01.02.2022)
Военный эксперт Алексей Леонков в интервью Baltnews рассказал о разросшихся аппетитах и амбициях Великобритании. Эксперт считает, что эта страна хочет вернуть себе влияние в большой политике
По словам Алексея Леонкова, сегодня официальный Лондон добивается передела сфер влияния в мире. Он хочет занять место США там, где американцы сдали позиции или образовался вакуум. Например, в Афганистане.
Кроме того, Великобритания не случайно вышла из Евросоюза, отметил Леонков. Эксперт считает, что таким образом Лондон хочет оградить себя от участия в процессах распада Европы, а впоследствии установить свою гегемонию в регионе и вернуть былое величие.