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Верхний Ларс сегодня: на Военно-грузинской дороге вновь введены ограничения

Верхний Ларс сегодня: на Военно-грузинской дороге вновь введены ограничения

Центральная автомагистраль, ведущая к границе с Россией, закрылась для прицепов и полуприцепов 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T08:31+0400

2022-02-01T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Ситуация на центральной автомагистрали, ведущей к границе с Россией, изменилась из-за начавшегося снегопада и гололеда – движение на участке Гудаури-Коби автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено для прицепов и полуприцепов, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Для остальных видов транспортных средств движение по Военно-Грузинской дороге в направлении России свободно.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в круглосуточном режиме только через противолавинные тоннели.Односторонним будет движение через тоннели для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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