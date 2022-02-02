https://sputnik-georgia.ru/20220202/antirekord-chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-za-sutki-uvelichilos-na-26-320-264075437.html

Антирекорд! Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 26 320

Антирекорд! Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 26 320

За последние 24 часа от коронавируса скончались 44 человека, выздоровели за сутки 9 555 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T10:59+0400

2022-02-02T10:59+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 26 320 – это абсолютный антирекорд с начала пандемии в стране.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 226 444 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 9 555 человек, а с начала пандемии – 1 030 065. Скончались 15 060 (+44 за сутки).За сутки сделано 84 658 тестов, из которых 59 912 – на антиген и 31 746 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 31,09%, за последние 14 дней – 23,4%, за последние семь дней –26,38%.Всего в Грузии сделано 2 730 067 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 6 714 прививок.В карантине в данное время находятся 34 человека, в стационарах – 5 522, в ковид-гостиницах – 2 041.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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общество, новости, грузия, ограничения из-за коронавируса