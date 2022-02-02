https://sputnik-georgia.ru/20220202/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-elektrichestva-264095757.html

Часть жителей Тбилиси останется без электричества

Часть жителей Тбилиси останется без электричества

Отключение электроэнергии затронет жителей отдельных улиц в шести районах Тбилиси 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T19:37+0400

2022-02-02T19:37+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 4 февраля в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи"."Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии.Район СамгориС 10:00 до 18:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена жителям 3-го и 4-го микрорайонов Варкетили, поселка Лило, Кахетинского шоссе (частично), улиц Григола Лорткипанидзе и Джавахети.С 10:00 до 16:00 ограничение коснется абонентов на улице Чичинадзе и Разикашвили (частично).Район МтацминдаИз-за переключения в сети с 00:00 до 03:00 без электроэнергии останутся жители проспекта Руставели (частично), улиц Асатиани, Читадзе и 9 апреля.С 10:00 до 18:00 подача электричества будет ограничена абонентам на проспекте Руставели (частично), площади Свободы (частично) и улице Асатиани.Район КрцанисиИз-за неотложных работ подача электроэнергии будет ограничена с 10:00 до 18:00 населению села Телети.Район СабурталоС 10:00 до 17:00 без электричество будет отключено на улице Авто Варази. А с 10:00 до 13:00 ограничение коснется жителей на территории, прилегающей к озеру Лиси.С 11:00 до 16:00 подача электроэнергии будет ограничена жителям 3-го микрорайона Диди Дигоми и улицы Царя Мириана.Район ГлданиВ связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей IVА и IVБ микрорайонов Мухиани и улицы Бочоришвили.Район НадзаладевиПодача электроэнергии будет ограничена с 10:00 до 18:00 абонентам на улице Торошенидзе.Компания приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, электроэнергия, тбилиси