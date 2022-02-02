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Cнег, сильный ветер и шторм на море - синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии
Cнег, сильный ветер и шторм на море - синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии
В высокогорье Грузии большой риск схода лавин, предупреждают синоптики 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T17:07+0400
2022-02-02T17:07+0400
2022-02-02T17:07+0400
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погода
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии в ближайшие дни.По сообщению Национального агентства окружающей среды, 4-6 февраля в Грузии временами ожидаются осадки, снег, сильный ветер.В горах и высокогорье высока вероятность схода лавин, ожидаются туман и метель. Шторм на черноморском побережье будет достигать 4-5 баллов.На отдельных участках автомобильных дорог будут введены ограничения для транспорта из-за гололедицы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, погода
Cнег, сильный ветер и шторм на море - синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии
В высокогорье Грузии большой риск схода лавин, предупреждают синоптики
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии в ближайшие дни.
По сообщению
Национального агентства окружающей среды, 4-6 февраля в Грузии временами ожидаются осадки, снег, сильный ветер.
В горах и высокогорье высока вероятность схода лавин, ожидаются туман и метель. Шторм на черноморском побережье будет достигать 4-5 баллов.
На отдельных участках автомобильных дорог будут введены ограничения для транспорта из-за гололедицы.
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