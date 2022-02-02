https://sputnik-georgia.ru/20220202/festival-naturalnogo-vina-zero-compromise-proydet-v-tbilisi-264092805.html

Фестиваль натурального вина Zero Compromise пройдет в Тбилиси

Фестиваль натурального вина Zero Compromise пройдет в Тбилиси

В фестивале примут участие более ста винных местных марани и производители вина из-за рубежа 02.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Фестиваль натурального вина под названием Zero Compromise ("Нулевой компромисс") пройдет в столице Грузии 13 мая 2022 года.Организаторами мероприятия, которое пройдет на территории бывшей фабрики шелка (ул. Костава №59), выступили Ассоциация "Натуральное вино" и Национальное агентство вина.В фестивале примут участие более ста членов Ассоциации - винные марани (винные погреба), а также производители вина из-за рубежа. Посещение фестиваля платное. Билеты можно приобрести онлайн, а также на месте, но в ограниченном количестве. История виноделия в ГрузииТрадиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет: оно занимает особое место не только в экономике, но и в грузинской культуре. В народном творчестве, в памятниках духовной и материальной культуры часто можно встретить воспевание или изображение виноградной лозы.На сегодняшний день в Грузии культивируется тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинские корни.В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список памятников мирового культурного наследия. А 2017 году Центре винной цивилизации во французском городе Бордо Грузия официально была признана родиной вина.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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