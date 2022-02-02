https://sputnik-georgia.ru/20220202/glava-mvd-gruzii-vstretilsya-v-erevane-s-premer-ministrom-armenii-264097908.html

Глава МВД Грузии встретился в Ереване с премьер-министром Армении

Глава МВД Грузии встретился в Ереване с премьер-министром Армении

Вахтанг Гомелаури и Никол Пашинян обсудили перспективы развития сотрудничества между правоохранительными органами двух стран 02.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял находящегося с визитом в Ереване министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, сообщает Sputnik Армения.Как отметил Пашинян, отношения Армении и Грузии приобретают новую динамику. Приветствовав гостя, премьер-министр напомнил, что несколько дней назад Ереван посетил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, с которым он не смог встретиться из-за коронавируса. Ранее начальник полиции Армении Ваге Казарян побывал в Грузии, а в конце прошлого года в Тбилиси состоялось заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии."Еще раньше я несколько раз встречался со своим другом, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили", - напомнил Пашинян, попросив грузинского министра передать Гарибашвили пожелания скорейшего выздоровления от коронавируса.Высокую оценку грузино-армянским отношениям дал и министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.Пашинян отметил важность сотрудничества между правоохранительными системами Армении и Грузии, а также обмена опытом по части реформ, осуществляемых обеими странами.В частности, Армения делится с Грузией опытом в области реформирования системы судебных приставов, а Грузия с Арменией – системы Домов юстиции (единых центров оказания госуслуг).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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