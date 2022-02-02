https://sputnik-georgia.ru/20220202/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-futzalu-my-proigrali-no-gruzinskiy-futzal-vyigral-264078162.html

Главный тренер сборной Грузии по футзалу: мы проиграли, но грузинский футзал выиграл

Главный тренер сборной Грузии по футзалу: мы проиграли, но грузинский футзал выиграл

По мнению грузинского тренера, сборной России пришлось максимально выложиться, чтобы победить 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T11:59+0400

2022-02-02T11:59+0400

2022-02-02T11:59+0400

спорт

новости

грузия

сборная грузии по футзалу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/02/264077552_0:96:1785:1100_1920x0_80_0_0_bfaefcdb4761571dfc6e71df44d73d5a.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Главный тренер национальной команды Грузии по футзалу Автандил Асатиани считает, что его команде не хватило опыта в матче ¼ финала чемпионата Европы, в котором она уступила России со счетом 1:3. Об этом грузинский специалист сказал на послематчевой пресс-конференции.Специалист считает, что сыграть на таком турнире и сразу же стать чемпионом Европы – немыслимо. При этом Асатиани отметил, что, по его мнению, сборной России пришлось максимально выложиться, чтобы одержать победу."Не соглашусь с мнением, что в матче против нас сборная России экономила силы. Более того, думаю, что соперник не ожидал от нас такой игры. Можно сказать, что матч получился равным, особенно в первом тайме. Мне кажется, наш выход в ¼ финала закономерен. Хотя, могли сотворить еще одну сенсацию", - сказал наставник сборной Грузии.Сборная Грузии по футзалу впервые в своей истории сыграла на чемпионате Европы, и с первой же попытки сумела выйти в плей-офф. На групповом этапе подопечные Асатиани одержали две волевые победы – над Азербайджаном (3:2) и Боснией и Герцеговиной (2:1), после чего проиграли Испании (0:8).Что касается полуфиналов нынешнего чемпионата Европы, то за выход в финал турнира Россия сыграет с Украиной, а Испания с действующим победителем континентального первенства – Португалией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, сборная грузии по футзалу