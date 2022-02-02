https://sputnik-georgia.ru/20220202/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-futzalu-my-proigrali-no-gruzinskiy-futzal-vyigral-264078162.html
Главный тренер сборной Грузии по футзалу: мы проиграли, но грузинский футзал выиграл
Главный тренер сборной Грузии по футзалу: мы проиграли, но грузинский футзал выиграл
По мнению грузинского тренера, сборной России пришлось максимально выложиться, чтобы победить 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T11:59+0400
2022-02-02T11:59+0400
2022-02-02T11:59+0400
спорт
новости
грузия
сборная грузии по футзалу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/02/264077552_0:96:1785:1100_1920x0_80_0_0_bfaefcdb4761571dfc6e71df44d73d5a.jpg
ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Главный тренер национальной команды Грузии по футзалу Автандил Асатиани считает, что его команде не хватило опыта в матче ¼ финала чемпионата Европы, в котором она уступила России со счетом 1:3. Об этом грузинский специалист сказал на послематчевой пресс-конференции.Специалист считает, что сыграть на таком турнире и сразу же стать чемпионом Европы – немыслимо. При этом Асатиани отметил, что, по его мнению, сборной России пришлось максимально выложиться, чтобы одержать победу."Не соглашусь с мнением, что в матче против нас сборная России экономила силы. Более того, думаю, что соперник не ожидал от нас такой игры. Можно сказать, что матч получился равным, особенно в первом тайме. Мне кажется, наш выход в ¼ финала закономерен. Хотя, могли сотворить еще одну сенсацию", - сказал наставник сборной Грузии.Сборная Грузии по футзалу впервые в своей истории сыграла на чемпионате Европы, и с первой же попытки сумела выйти в плей-офф. На групповом этапе подопечные Асатиани одержали две волевые победы – над Азербайджаном (3:2) и Боснией и Герцеговиной (2:1), после чего проиграли Испании (0:8).Что касается полуфиналов нынешнего чемпионата Европы, то за выход в финал турнира Россия сыграет с Украиной, а Испания с действующим победителем континентального первенства – Португалией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/02/264077552_95:0:1690:1196_1920x0_80_0_0_13b1e2b770bd67b1ba2774297895d553.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, сборная грузии по футзалу
Главный тренер сборной Грузии по футзалу: мы проиграли, но грузинский футзал выиграл
По мнению грузинского тренера, сборной России пришлось максимально выложиться, чтобы победить
ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Главный тренер национальной команды Грузии по футзалу Автандил Асатиани считает, что его команде не хватило опыта в матче ¼ финала чемпионата Европы, в котором она уступила России со счетом 1:3. Об этом грузинский специалист сказал на послематчевой пресс-конференции.
Специалист считает, что сыграть на таком турнире и сразу же стать чемпионом Европы – немыслимо.
"Я вижу, что моей команде по силам играть с любым соперником, и в матче с Россией она это доказала. Я верю, что к нам придет успех. Сегодня мы проиграли, но в целом, грузинский футзал выиграл. Выиграл тем, что он состоялся в Грузии. Об этом я могу сказать без тени сомнения, так как мы сумели выйти в ¼ финала ЧЕ. Еще несколько лет назад об этом виде спорта мало кто знал в стране, но сейчас все изменилось, и это заслуга сборной Грузии", - приводит слова Асатиани пресс-служба
ФФГ.
При этом Асатиани отметил, что, по его мнению, сборной России пришлось максимально выложиться, чтобы одержать победу.
"Не соглашусь с мнением, что в матче против нас сборная России экономила силы. Более того, думаю, что соперник не ожидал от нас такой игры. Можно сказать, что матч получился равным, особенно в первом тайме. Мне кажется, наш выход в ¼ финала закономерен. Хотя, могли сотворить еще одну сенсацию", - сказал наставник сборной Грузии.
Сборная Грузии по футзалу впервые в своей истории сыграла на чемпионате Европы, и с первой же попытки сумела выйти в плей-офф. На групповом этапе подопечные Асатиани одержали две волевые победы – над Азербайджаном (3:2) и Боснией и Герцеговиной (2:1), после чего проиграли Испании (0:8).
Что касается полуфиналов нынешнего чемпионата Европы, то за выход в финал турнира Россия сыграет с Украиной, а Испания с действующим победителем континентального первенства – Португалией.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.