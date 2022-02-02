https://sputnik-georgia.ru/20220202/gruppa-mgzavrebi-predstavit-novyy-albom-v-moskve--264062714.html

Группа Mgzavrebi представит новый альбом в Москве

Группа Mgzavrebi представит новый альбом в Москве

Презентация альбома с большим концертом пройдет в одном из самых престижных залов Москвы

2022-02-02T10:07+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Известная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" (Mgzavrebi) представит новый альбом на концерте в московском Crocus City Hall 24 апреля 2022 года.В новый альбом грузинских "странников" вошли десять песен. По словам фронтмена коллектива Гиги Дедаламазишвили, после выпуска пластинки GEO ребята хотели сделать следующий релиз другим. Поэтому и ритмы, и настроение песен, и соло, и вокал, на взгляд музыкантов, отличаются от того, что они делали раньше. "Инструменты больше рассказывают какие-то свои истории, а не просто аккомпанируют. Наверное, если бы не коронавирус, мы бы выпустили альбом раньше. Он был почти готов еще до пандемии, но за это время мы его усовершенствовали, и сейчас нам нравится результат. Выпусти мы его раньше – получилась бы совсем другая история", – говорит Дедаламазишвили о новой работе.Как рассказывает Гиги, пластинка в целом посвящается детству членов бэнда, которое пришлось на период конца 80-х и 90-е, до 2000 года. Релиз альбома запланирован на вторую половину марта. Что же касается концерта, то в Москве грузинские музыканты сыграют и споют не только композиции из новой пластинки, но и самые известные песни за свою 15-летнюю музыкальную историю.Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы.Группа "Мгзавреби" была основана вокалистом Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (в переводе с грузинского языка "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом". Музыканты активно выступают в Грузии, России, Украине, Израиле и в других странах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, москва, музыка, группа "мгзавреби", грузинский шоу-бизнес