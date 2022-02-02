https://sputnik-georgia.ru/20220202/gruzinskaya-figuristka-priznalas-v-lyubvi-k-rossii-264088928.html
Фигуристка, выступающая за сборную Грузии, призналась в любви к России
Фигуристка, выступающая за сборную Грузии, призналась в любви к России
19-летняя спортсменка готовится представлять Грузию на Олимпиаде в Пекине 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T16:36+0400
2022-02-02T16:36+0400
2022-02-02T16:58+0400
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фигурное катание
анастасия губанова
олимпийские игры в пекине
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Россиянка Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии по фигурному катанию, призналась в любви к России.Молодая спортсменка уже находится в Пекине, где с 4 по 19 февраля пройдут Олимпийские игры, передает РИА Новости.Летом 2021 года Грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе 19-летней Губановой в сборную Грузии. Гендиректор ФФККР Александр Коган сообщил, что российская сторона еще в 2020 году разрешила фигуристке сменить спортивное гражданство. При этом фигуристка живет и тренируется в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.Анастасия Губанова выступает в одиночном катании. Серебряный призер Кубка России (2018, 2020), серебряный призер международного турнира Золотой конек Загреба (2018) и серебряный призер финала юниорского Гран-при (2016).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, россия, новости, пекин, фигурное катание, анастасия губанова, олимпийские игры в пекине
Фигуристка, выступающая за сборную Грузии, призналась в любви к России
16:36 02.02.2022 (обновлено: 16:58 02.02.2022)
19-летняя спортсменка готовится представлять Грузию на Олимпиаде в Пекине
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Россиянка Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии по фигурному катанию, призналась в любви к России.
Молодая спортсменка уже находится в Пекине, где с 4 по 19 февраля пройдут Олимпийские игры, передает РИА Новости
.
"Впечатления невероятные, совершенно новое все для меня. Никогда не была на подобного уровня соревнованиях... Ощущения от соперниц из России? Как обычно (смеется). Так как я сама катаюсь в России и люблю свою родину. Конечно, присутствует волнение, это абсолютно нормально. Готовлюсь к празднику. Хочется медаль, конечно, но важно откатать свои программы чисто и показать максимум", - сказала Губанова журналистам.
Летом 2021 года Грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе 19-летней Губановой в сборную Грузии. Гендиректор ФФККР Александр Коган сообщил, что российская сторона еще в 2020 году разрешила фигуристке сменить спортивное гражданство. При этом фигуристка живет и тренируется в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.
Анастасия Губанова выступает в одиночном катании. Серебряный призер Кубка России (2018, 2020), серебряный призер международного турнира Золотой конек Загреба (2018) и серебряный призер финала юниорского Гран-при (2016).
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