https://sputnik-georgia.ru/20220202/gruzinskaya-figuristka-priznalas-v-lyubvi-k-rossii-264088928.html

Фигуристка, выступающая за сборную Грузии, призналась в любви к России

Фигуристка, выступающая за сборную Грузии, призналась в любви к России

19-летняя спортсменка готовится представлять Грузию на Олимпиаде в Пекине 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T16:36+0400

2022-02-02T16:36+0400

2022-02-02T16:58+0400

спорт

россия

новости

пекин

фигурное катание

анастасия губанова

олимпийские игры в пекине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/02/264079557_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_249b84ee1799ffa18ebac4f70e0a9e17.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Россиянка Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии по фигурному катанию, призналась в любви к России.Молодая спортсменка уже находится в Пекине, где с 4 по 19 февраля пройдут Олимпийские игры, передает РИА Новости.Летом 2021 года Грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе 19-летней Губановой в сборную Грузии. Гендиректор ФФККР Александр Коган сообщил, что российская сторона еще в 2020 году разрешила фигуристке сменить спортивное гражданство. При этом фигуристка живет и тренируется в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.Анастасия Губанова выступает в одиночном катании. Серебряный призер Кубка России (2018, 2020), серебряный призер международного турнира Золотой конек Загреба (2018) и серебряный призер финала юниорского Гран-при (2016).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

пекин

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, россия, новости, пекин, фигурное катание, анастасия губанова, олимпийские игры в пекине