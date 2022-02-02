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Фигуристка, выступающая за сборную Грузии, призналась в любви к России
Фигуристка, выступающая за сборную Грузии, призналась в любви к России
19-летняя спортсменка готовится представлять Грузию на Олимпиаде в Пекине 02.02.2022, Sputnik Грузия
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новости
пекин
фигурное катание
анастасия губанова
олимпийские игры в пекине
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Россиянка Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии по фигурному катанию, призналась в любви к России.Молодая спортсменка уже находится в Пекине, где с 4 по 19 февраля пройдут Олимпийские игры, передает РИА Новости.Летом 2021 года Грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе 19-летней Губановой в сборную Грузии. Гендиректор ФФККР Александр Коган сообщил, что российская сторона еще в 2020 году разрешила фигуристке сменить спортивное гражданство. При этом фигуристка живет и тренируется в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.Анастасия Губанова выступает в одиночном катании. Серебряный призер Кубка России (2018, 2020), серебряный призер международного турнира Золотой конек Загреба (2018) и серебряный призер финала юниорского Гран-при (2016).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, россия, новости, пекин, фигурное катание, анастасия губанова, олимпийские игры в пекине

Фигуристка, выступающая за сборную Грузии, призналась в любви к России

16:36 02.02.2022 (обновлено: 16:58 02.02.2022)
© photo: Sputnik / Nina Zotina / Перейти в фотобанкФигурное катание. Кубок России. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Кубок России. Женщины. Произвольная программа - Sputnik Грузия, 1920, 02.02.2022
© photo: Sputnik / Nina Zotina
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19-летняя спортсменка готовится представлять Грузию на Олимпиаде в Пекине
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Россиянка Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии по фигурному катанию, призналась в любви к России.
Молодая спортсменка уже находится в Пекине, где с 4 по 19 февраля пройдут Олимпийские игры, передает РИА Новости.

"Впечатления невероятные, совершенно новое все для меня. Никогда не была на подобного уровня соревнованиях... Ощущения от соперниц из России? Как обычно (смеется). Так как я сама катаюсь в России и люблю свою родину. Конечно, присутствует волнение, это абсолютно нормально. Готовлюсь к празднику. Хочется медаль, конечно, но важно откатать свои программы чисто и показать максимум", - сказала Губанова журналистам.

Летом 2021 года Грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе 19-летней Губановой в сборную Грузии. Гендиректор ФФККР Александр Коган сообщил, что российская сторона еще в 2020 году разрешила фигуристке сменить спортивное гражданство. При этом фигуристка живет и тренируется в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.
Анастасия Губанова выступает в одиночном катании. Серебряный призер Кубка России (2018, 2020), серебряный призер международного турнира Золотой конек Загреба (2018) и серебряный призер финала юниорского Гран-при (2016).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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