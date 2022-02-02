https://sputnik-georgia.ru/20220202/gruzinskaya-govyadina-evropeyskogo-standarta-kak-v-gruzii-kontroliruyut-kachestvo-myasa-264099074.html

Грузинская говядина европейского стандарта: как в Грузии контролируют качество мяса

Грузинская говядина европейского стандарта: как в Грузии контролируют качество мяса

Грузия - первая страна в регионе, внедрившая электронную систему мониторинга крупного рогатого скота 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T21:38+0400

2022-02-02T21:38+0400

2022-02-02T21:38+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В Грузии ведется электронный мониторинг более миллиона голов коров и быков для контроля качества мяса, сообщает Национальное агентство продовольствия.Внедрение электронной идентификационно-регистрационной системы (NAITS), благодаря которой можно отследить все данные по крупному рогатому скоту в Грузии, началось в 2019 году.По данным Агентства продовольствия, на сегодняшний день в электронной системе более 250 тысяч коровников и отслеживается более 1 миллиона голов крупного рогатого скота.В электронной системе есть данные как о происхождении крупного рогатого скота, так и о его передвижении, прививках и забое с датами и контактными данными фермеров – владельцев скота.Кроме того, Национальное агентство продовольствия планирует внедрить специальные QR-коды, благодаря которому покупатели смогут узнать пол, возраст, дату убоя животного, условия хранения и срок годности мяса.Животноводство продолжает активно развиваться в Грузии>>Данные из электронной системы можно будет увидеть в телефоне, просканировав код.Внедрение контроля качества мясных продуктов является одной из главных задач Агентства продовольствия. Ежемесячно инспекторы агентства выявляют десятки случаев продажи просроченного и непригодного мяса.Грузия - первая страна в регионе, внедрившая обновленную систему NAITS (национальная система идентификации животных) при поддержке Всемирной организации сельского хозяйства и продовольствия (FAO).Создание системы контроля за происхождением мяса является одним из главных условий для экспорта грузинских мясных продуктов в ЕС, с которым у Грузии действует соглашение о свободной торговле.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, сельское хозяйство, экономика, национальное агентство продовольствия грузии