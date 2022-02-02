https://sputnik-georgia.ru/20220202/kinodebyut-zvezdy-tiktok-danya-milokhin-poluchil-pervuyu-rol-v-seriale-264087277.html

Кинодебют звезды TikTok: Даня Милохин получил первую роль в сериале

Кинодебют звезды TikTok: Даня Милохин получил первую роль в сериале

Талантливый блогер решил покорить не только соцсети, но и телеэкраны. Поклонники не могут дождаться премьеры шоу

2022-02-02T15:51+0400

2022-02-02T15:51+0400

2022-02-02T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев – Sputnik. Российский блогер Даня Милохин сообщил фанатам хорошую новость – звезда TikTok получил свою первую большую роль в сериале. 20-летний Милохин считается чуть ли не самым главным кумиром молодежи. Он популярен не только в Инстаграм и Тиктоке, но и на телевидении. Недавно парень стал участником шоу "Ледниковый период", а теперь планирует возвращение на экраны. Но теперь в качестве актера. Как сообщают российские СМИ, Милохин получил роль в комедийном сериале на СТС "Классная Катя". Об этом прессе рассказали в пресс-службе канала. Коллегами Дани по съемочной площадке станут самые известные российские актеры – Гоша Куценко, Алена Бабенко и другие. Роль, которую получил Милохин, точно с легкостью удастся блогеру. Он сыграет самого популярного мальчика в школе. "Я очень любил школу и русский язык. А сейчас будто проживаю новую жизнь – своего героя Петрова. На самом деле, кинематограф входит в мои грандиозные планы. И я бы хотел сыграть с однофамильцем моего персонажа – Александром Петровым", – рассказал Милохин в интервью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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сериал, российский шоу-бизнес, tiktok, даня милохин