https://sputnik-georgia.ru/20220202/kogda-zavershitsya-shestaya-volna-koronavirusa-v-gruzii-264086482.html

Когда завершится шестая волна коронавируса в Грузии?

Когда завершится шестая волна коронавируса в Грузии?

Когда страна достигнет пика ковид-инфицированных и скоро ли конец пандемии? Врачи Грузии обсудили самую злободневную тему на сегодня 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T15:20+0400

2022-02-02T15:20+0400

2022-02-02T16:12+0400

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иване чхаидзе

дети

коронавирус covid-19

штамм коронавируса "омикрон"

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Шестая волна коронавируса в Грузии достигнет пика в ближайшие десять дней и далее начнется спад, заявил директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.Суточный прирост инфицированных коронавирусом в Грузии в последнее время бьет рекорды. В среду зафиксировано более 26 тысяч новых случаев, тогда как еще в середине января было около 5 тысяч. Эпидемиологи связывают это с появлением штамма "омикрон", отличающегося особой заразностью.Врач также отметил, что показатель инфицирования среди детей составляет 15%. То есть среди каждых десяти тысяч инфицированных – 1,5 тысячи являются детьми. "Когда у нас вдвое-втрое больше показатели, выходит, что каждый день инфицируются по 3-4 тысячи детей", – отметил Чхаидзе.Между тем эпидемиолог Отар Чокошвили отмечает, что, несмотря на легкое течение заболевания при штамме "омикрон", нужно быть внимательными."Не стоит прямо так легко смотреть на него ("омикрон" – ред.). В некоторых случаях наблюдаются осложнения и летальные исходы. Мы должны быть внимательны, особенно в отношении тех людей, которые не вакцинированы и есть разные риски, связанные со здоровьем", – отметил Чокошвили.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.С начала пандемии в Грузии зафиксировано уже более 1,2 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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общество, новости, грузия, иване чхаидзе, дети, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон"