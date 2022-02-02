https://sputnik-georgia.ru/20220202/lesnoy-pozhar-na-vostoke-gruzii-potushen-264076253.html

Лесной пожар на востоке Грузии потушен

Лесной пожар на востоке Грузии потушен

В результате пожара никто не пострадал – огонь не приблизился к населенному пункту 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T11:29+0400

2022-02-02T11:29+0400

2022-02-02T11:29+0400

происшествия

новости

грузия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

лесной пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252546310_0:36:1499:879_1920x0_80_0_0_0bb532491fef7560e0a966810d96b5ea.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Лесной пожар в селе Ахалсопели Кварельского района (регион Кахети) потушен, ведется ликвидация небольших очагов задымления, информацию распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.В тушении участвовали около 30 пожарных , также на месте работала специальная техника.По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал. Огонь так и не приблизился к населенному пункту.О лесном пожаре на востоке Грузии стало известно накануне. По информации ведомства, горел нижний покров лиственного леса. Причины возгорания устанавливаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесной пожар