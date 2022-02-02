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Лесной пожар на востоке Грузии потушен
Лесной пожар на востоке Грузии потушен
В результате пожара никто не пострадал – огонь не приблизился к населенному пункту 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T11:29+0400
2022-02-02T11:29+0400
2022-02-02T11:29+0400
происшествия
новости
грузия
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Лесной пожар в селе Ахалсопели Кварельского района (регион Кахети) потушен, ведется ликвидация небольших очагов задымления, информацию распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.В тушении участвовали около 30 пожарных , также на месте работала специальная техника.По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал. Огонь так и не приблизился к населенному пункту.О лесном пожаре на востоке Грузии стало известно накануне. По информации ведомства, горел нижний покров лиственного леса. Причины возгорания устанавливаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесной пожар
Лесной пожар на востоке Грузии потушен
В результате пожара никто не пострадал – огонь не приблизился к населенному пункту
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Лесной пожар в селе Ахалсопели Кварельского района (регион Кахети) потушен, ведется ликвидация небольших очагов задымления, информацию распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
В тушении участвовали около 30 пожарных , также на месте работала специальная техника.
"Всю ночь в лесу близ села Ахалсопели активно работали сотрудники пожарно-спасательного департамента. В настоящий момент пожар потушен, ведется обработка отдельных очагов задымления", – говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал. Огонь так и не приблизился к населенному пункту.
О лесном пожаре на востоке Грузии стало известно накануне. По информации ведомства, горел нижний покров лиственного леса. Причины возгорания устанавливаются.
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