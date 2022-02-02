https://sputnik-georgia.ru/20220202/meriya-tbilisi-nachinaet-razdachu-kvartir-dlya-bezdomnykh-semey-264086850.html
Мэрия Тбилиси начинает раздачу квартир для бездомных семей
Мэрия Тбилиси начинает раздачу квартир для бездомных семей
В течение четырех лет не останется ни одного бездомного тбилисца, обещал Каладзе 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T15:34+0400
2022-02-02T15:34+0400
2022-02-02T15:34+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси обеспечит жильем 15-16 бездомных семей уже в феврале текущего года, заявил на заседание столичного правительства мэр Каха Каладзе.Мэрия Тбилиси приступила к созданию жилищного фонда с 2021 года. Как отметил Каладзе, перед выборами он дал обещание, что последующие четыре года не останется ни одного бездомного тбилисца, все будут удовлетворены жильем, и эта проблема будет решена раз и навсегда.Кроме того, по его словам, также действует программа, согласно которой районные администрации будут снимать квартиры для бездомных семей до того, как они будут удовлетворены жилплощадью."На эту программу тратятся миллионы лари для того, чтобы эти люди были удовлетворены жильем", – подчеркнул мэр.При этом Каладзе отметил, что столичная мэрия не допустит захвата земель. Он уточнил, что в Тбилиси около 400 семьям присвоен статус бездомных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе
Мэрия Тбилиси начинает раздачу квартир для бездомных семей
В течение четырех лет не останется ни одного бездомного тбилисца, обещал Каладзе
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси обеспечит жильем 15-16 бездомных семей уже в феврале текущего года, заявил на заседание столичного правительства мэр Каха Каладзе.
Мэрия Тбилиси приступила к созданию жилищного фонда с 2021 года. Как отметил Каладзе, перед выборами он дал обещание, что последующие четыре года не останется ни одного бездомного тбилисца, все будут удовлетворены жильем, и эта проблема будет решена раз и навсегда.
"Мы начали предпринимать конкретные шаги, начали создание жилищного фонда и в текущем месяце 15-16 семей будут удовлетворены жилплощадью", – заявил Каладзе.
Кроме того, по его словам, также действует программа, согласно которой районные администрации будут снимать квартиры для бездомных семей до того, как они будут удовлетворены жилплощадью.
"На эту программу тратятся миллионы лари для того, чтобы эти люди были удовлетворены жильем", – подчеркнул мэр.
При этом Каладзе отметил, что столичная мэрия не допустит захвата земель. Он уточнил, что в Тбилиси около 400 семьям присвоен статус бездомных.
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