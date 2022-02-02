https://sputnik-georgia.ru/20220202/meriya-tbilisi-nachinaet-razdachu-kvartir-dlya-bezdomnykh-semey-264086850.html

Мэрия Тбилиси начинает раздачу квартир для бездомных семей

Мэрия Тбилиси начинает раздачу квартир для бездомных семей

В течение четырех лет не останется ни одного бездомного тбилисца, обещал Каладзе 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T15:34+0400

2022-02-02T15:34+0400

2022-02-02T15:34+0400

общество

новости

грузия

тбилиси

каха каладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24742/89/247428983_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_354af36b95946c235675ef73d5bcee85.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси обеспечит жильем 15-16 бездомных семей уже в феврале текущего года, заявил на заседание столичного правительства мэр Каха Каладзе.Мэрия Тбилиси приступила к созданию жилищного фонда с 2021 года. Как отметил Каладзе, перед выборами он дал обещание, что последующие четыре года не останется ни одного бездомного тбилисца, все будут удовлетворены жильем, и эта проблема будет решена раз и навсегда.Кроме того, по его словам, также действует программа, согласно которой районные администрации будут снимать квартиры для бездомных семей до того, как они будут удовлетворены жилплощадью."На эту программу тратятся миллионы лари для того, чтобы эти люди были удовлетворены жильем", – подчеркнул мэр.При этом Каладзе отметил, что столичная мэрия не допустит захвата земель. Он уточнил, что в Тбилиси около 400 семьям присвоен статус бездомных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе