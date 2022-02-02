https://sputnik-georgia.ru/20220202/meriya-tbilisi-oplatit-analizy-grazhdan-s-rasseyannym-sklerozom-264079721.html

Мэрия Тбилиси оплатит обследование граждан с рассеянным склерозом

Мэрия Тбилиси оплатит обследование граждан с рассеянным склерозом

Столичные власти начали программу финансирования дорогостоящих медикаментов для граждан с диагнозом рассеянный склероз еще в 2020 году 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T12:46+0400

2022-02-02T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси профинансирует дополнительные дорогостоящие обследования граждан с рассеянным склерозом, заявил мэр Каха Каладзе.Ранее, в 2020 году столичные власти запустили "Программу финансирования дорогостоящих медикаментов для лечения рассеянного склероза". Полное финансирование получили граждане со статусом социально незащищенного лица, у которых по шкале благосостояния до 150 000 баллов. Всем остальным мэрия оплачивает 80% стоимости лекарств.Программа рассчитана на граждан в возрасте от 15 до 60 лет включительно. Симптомы этого заболевания проявляются в возрасте от 20 до 40 лет. Данное заболевание может стать причиной ограничения возможностей в этой возрастной категории людей."Программа мэрии предоставит больным рассеянным склерозом возможность не быть привязанным к постели или коляске, а включиться в ежедневную деятельность и почувствовать себя полноценными членами общества", – отметил Каладзе.Рассеянный склероз – хроническое заболевание, вызванное расстройством со стороны иммунной системы, сопровождающееся поражением миелиновой оболочки нервных волокон, в результате чего нарушается проводимость импульсов в мозг. Полностью вылечиться от рассеянного склероза невозможно, однако своевременное обращение за помощью, грамотная диагностика и правильно подобранная терапия повышают шансы на остановку его прогрессирования и длительную ремиссию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе