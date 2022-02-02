https://sputnik-georgia.ru/20220202/my-vse-mertvy-yuzhnokoreyskiy-serial--vnov-vozglavil-mirovoy-top-netflix-264075167.html

"Мы все мертвы": южнокорейский сериал вновь возглавил мировой топ Netflix

"Мы все мертвы": южнокорейский сериал вновь возглавил мировой топ Netflix

Ранее такую популярность на Netflix уже набирали южнокорейские сериалы – нашумевшая "Игра в кальмара" и мини-сериал "Зов ада" 02.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В мировых чартах стримингового сервиса Netflix снова рекорд – на этот раз лидером по просмотрам стал новый южнокорейский сериал "Мы все мертвы". Это следует из данных агрегатора статистики просмотров онлайн-платформ FlixPatrol.Сериал "Мы все мертвы" основан на вебтуне Naver "Сейчас в нашей школе" Джу Дон Гына. Его премьера на Netflix состоялась 28 января 2022 года.В сериале описываются события в старшей школе города Хёсан, где творятся страшные вещи. Сначала некоторые учащиеся стабильно подвергаются буллингу, а руководство школы закрывает на это глаза. Но когда одну ученицу кусает лабораторный хомячок, а вскоре зомбивирусная инфекция уже передается школьной медсестре и начинает быстро захватывать учащихся, выжившим приходится проявить все свои навыки и смекалку.По информации агрегатора, новый южнокорейский сериал занимает первую или вторую строчку в десятках стран по всему миру сразу после выхода на Netflix. Первое место "Мы все мертвы" занимает и в мировом рейтинге телешоу на платформе. Ранее такую популярность на Netflix уже набирали южнокорейские сериалы – нашумевшая "Игра в кальмара" и мини-сериал "Зов ада".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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