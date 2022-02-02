https://sputnik-georgia.ru/20220202/novye-mikroavtobusy-budut-kursirovat-v-tbilisi-po-novym-marshrutam-264085425.html

Новые микроавтобусы будут курсировать в Тбилиси по новым маршрутам

Новые микроавтобусы будут курсировать в Тбилиси по новым маршрутам

Ни одна улица в городе не останется без общественного транспорта, пообещал мэр 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T14:32+0400

2022-02-02T14:32+0400

2022-02-02T14:32+0400

общество

новости

грузия

каха каладзе

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0c/251149488_0:167:1597:1065_1920x0_80_0_0_952ce03333809b3e074c0abf4e2fc28b.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси назначила новые микроавтобусы в ряде районов столицы, где общественный транспорт раньше не передвигался, заявил мэр города Каха Каладзе.По его словам, в рамках транспортной реформы ни одна улица в городе не останется без общественного транспорта."К сожалению, в Тбилиси были места, где муниципальный транспорта вообще не ездил, что представляло проблему для местных жителей. Мы обещали, что в рамках реформы не оставим ни одну улицу, ни один район, где общественный транспорт не будет передвигаться", – сказал Каладзе на заседании столичного правительства.С 1 февраля новые микроавтобусы назначены в поселке Авшниани, в поселках, расположенных за четвертым и шестым микрорайоном Глдани, а также в населенных пунктах, прилегающих к Большому и Малому озеру.Кроме того, микроавтобусы запущены на улице Ингушети, в поселке Цкаротубани, на улицах Ведзины и Земо Веджиси.Транспортом также смогут пользоваться жители Бетания, улицы Элгуджи Амашукели и дач поселка Авчала.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, каха каладзе, транспорт