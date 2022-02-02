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Плюсы и минусы финансового сектора Грузии – оценка Всемирного банка
Плюсы и минусы финансового сектора Грузии – оценка Всемирного банка
ВБ отмечает, что высокая долларизация в Грузии является важным источником уязвимости финансового сектора страны 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T09:01+0400
2022-02-02T09:01+0400
2022-02-02T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев - Sputnik. Банковский сектор Грузии сохранил свою устойчивость несмотря на пандемию, однако ряд проблем остается актуальным на сегодняшний день, говорится в отчете Всемирного банка "Оценка финансового сектора".Всемирный банк отмечает, что в 2020 году с учетом пандемии Нацбанк Грузии призвал банки к созданию единого резерва для ожидаемых риском потерь по кредитам, а также ограничил распределение капитала и освободил буферную часть капитала банков.Кроме того, в отчете отмечены положительные шаги Национального банка Грузии для финансового взаимодействия."Национальный банк предпринимает фундаментальные шаги по продвижению электронных денег, которые могут стать катализатором финансового взаимодействия", – говорится в отчете.Однако наравне с плюсами финансового сектора Всемирный банк высказал и ряд претензий.Почему в Грузии нельзя резко снизить ставку по кредитам: ликбез от главы Нацбанка >>"Хорошо развитый банковский сектор и прогресс, с точки зрения роста финансовой доступности в Грузии, перекрывают недостаток многообразия в финансовых продуктах и сервисах, и неравенство в финансовом включении", – говорится в сообщении.По данным Всемирного банка доступ к финансам для малого и среднего бизнеса остается проблемой и главным вызовом."Недостаток многообразия продуктов кредитования, вместе с недостатком многообразия финансовых продуктов и сервисов, таких как лизинг, факторинг, финансирование капитала ограничивают возможности финансового сектора удовлетворять различные потребности фирм во время их цикла существования", – говорится в отчете.Кроме того, в отчете отмечается, что еще одним важным источником уязвимости финансового сектора является долларизация, поскольку Нацбанк не может предоставить ликвидность в иностранной валюте во время системных потрясений.Требования к резервам коммерческих банков изменятся в Грузии >>"Несмотря на прогресс в снижении долларизации, она остается серьезной проблемой для экономики и финансовой системы Грузии", – отмечается в отчете.При этом в отчете отмечено, что развитие рынка капитала в условиях доминирования банков и высокой долларизации финансового сектора также может способствовать более эффективной мобилизации внутренних сбережений, диверсификации источников финансирования корпоративного и домашнего секторов, включая доступ к долгосрочным кредитам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, всемирный банк
Плюсы и минусы финансового сектора Грузии – оценка Всемирного банка
ВБ отмечает, что высокая долларизация в Грузии является важным источником уязвимости финансового сектора страны
ТБИЛИСИ, 2 фев - Sputnik. Банковский сектор Грузии сохранил свою устойчивость несмотря на пандемию, однако ряд проблем остается актуальным на сегодняшний день, говорится в отчете Всемирного банка "Оценка финансового сектора".
Всемирный банк отмечает, что в 2020 году с учетом пандемии Нацбанк Грузии призвал банки к созданию единого резерва для ожидаемых риском потерь по кредитам, а также ограничил распределение капитала и освободил буферную часть капитала банков.
"Эти мероприятия регулятора вместе с фискальной и монетарной поддержкой способствовали устойчивости банковского сектора, о чем свидетельствуют показатели платежеспособности и результаты стресс-тестов ликвидности", – говорится в отчете.
Кроме того, в отчете отмечены положительные шаги Национального банка Грузии для финансового взаимодействия.
"Национальный банк предпринимает фундаментальные шаги по продвижению электронных денег, которые могут стать катализатором финансового взаимодействия", – говорится в отчете.
Однако наравне с плюсами финансового сектора Всемирный банк высказал и ряд претензий.
"Хорошо развитый банковский сектор и прогресс, с точки зрения роста финансовой доступности в Грузии, перекрывают недостаток многообразия в финансовых продуктах и сервисах, и неравенство в финансовом включении", – говорится в сообщении.
По данным Всемирного банка доступ к финансам для малого и среднего бизнеса остается проблемой и главным вызовом.
"Недостаток многообразия продуктов кредитования, вместе с недостатком многообразия финансовых продуктов и сервисов, таких как лизинг, факторинг, финансирование капитала ограничивают возможности финансового сектора удовлетворять различные потребности фирм во время их цикла существования", – говорится в отчете.
Кроме того, в отчете отмечается, что еще одним важным источником уязвимости финансового сектора является долларизация, поскольку Нацбанк не может предоставить ликвидность в иностранной валюте во время системных потрясений.
"Несмотря на прогресс в снижении долларизации, она остается серьезной проблемой для экономики и финансовой системы Грузии", – отмечается в отчете.
При этом в отчете отмечено, что развитие рынка капитала в условиях доминирования банков и высокой долларизации финансового сектора также может способствовать более эффективной мобилизации внутренних сбережений, диверсификации источников финансирования корпоративного и домашнего секторов, включая доступ к долгосрочным кредитам.
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