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Политическая ситуация в Грузии: пока все спокойно - мнение эксперта
Политическая ситуация в Грузии: пока все спокойно - мнение эксперта
В Грузии утихли политические страсти, оппозиция прекратила бойкот заседаний парламента, госструктуры функционируют в привычном режиме. Надолго ли это затишье?.. 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T11:46+0400
2022-02-02T11:46+0400
2022-02-02T11:48+0400
видео
мультимедиа
петре мамрадзе
видео-новости из грузии
экспертное мнение
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Текущая политическая ситуация в Грузии, начало весенней парламентской сессии, пребывание в тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили, предстоящие протесты оппозиции - это темы, которые прокомментировал Петре Мамрадзе в разговоре с корреспондентом Sputnik. Ждет ли Грузию горячая политическая весна - 2022? Смотрите видео.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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видео, мультимедиа, петре мамрадзе, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео
Политическая ситуация в Грузии: пока все спокойно - мнение эксперта
11:46 02.02.2022 (обновлено: 11:48 02.02.2022)
В Грузии утихли политические страсти, оппозиция прекратила бойкот заседаний парламента, госструктуры функционируют в привычном режиме. Надолго ли это затишье? Об этом и многом другом - в интервью политолога Петре Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.
Текущая политическая ситуация в Грузии, начало весенней парламентской сессии, пребывание в тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили, предстоящие протесты оппозиции - это темы, которые прокомментировал Петре Мамрадзе в разговоре с корреспондентом Sputnik. Ждет ли Грузию горячая политическая весна - 2022? Смотрите видео.