https://sputnik-georgia.ru/20220202/politicheskaya-situatsiya-v-gruzii-poka-vse-stabilno---mnenie-eksperta-264078437.html

Политическая ситуация в Грузии: пока все спокойно - мнение эксперта

Политическая ситуация в Грузии: пока все спокойно - мнение эксперта

В Грузии утихли политические страсти, оппозиция прекратила бойкот заседаний парламента, госструктуры функционируют в привычном режиме. Надолго ли это затишье?.. 02.02.2022, Sputnik Грузия

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петре мамрадзе

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экспертное мнение

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Текущая политическая ситуация в Грузии, начало весенней парламентской сессии, пребывание в тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили, предстоящие протесты оппозиции - это темы, которые прокомментировал Петре Мамрадзе в разговоре с корреспондентом Sputnik. Ждет ли Грузию горячая политическая весна - 2022? Смотрите видео.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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