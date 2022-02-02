https://sputnik-georgia.ru/20220202/redkie-gruzinskie-rukopisi-razmestili-v-google-arts--culture-264082168.html
Редкие грузинские рукописи разместили в Google Arts & Culture
Редкие грузинские рукописи разместили в Google Arts & Culture
Google Arts & Culture – это онлайн-доступ к экспонатам из 1 200 музеев, галерей и других организаций в 70 странах 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T13:16+0400
2022-02-02T13:16+0400
2022-02-02T13:20+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Древние грузинские рукописи, включенные в реестр ЮНЕСКО "Памяти мира", теперь размешены в Google Arts & Culture.Google Arts & Culture – это онлайн-доступ к экспонатам из 1 200 музеев, галерей и других организаций в 70 странах. Среди уникальных возможностей программы – увеличение масштаба до мельчайших деталей, поиск экспонатов по времени создания и цветовой гамме, виртуальные экскурсии по известным музеям и знакомство с мировыми достопримечательностями.В результате сотрудничества программы ЮНЕСКО "Память мира" и Google Arts & Culture рукописям была посвящена отдельная секция. Среди них и все рукописи, хранящиеся в Национальном архиве, которые до сих пор были признаны ЮНЕСКО частью Всемирного документального наследия.Здесь вы найдете запись онлайн-лекции заведующей научным отделом Национального архива Кетеван Асатиани о грузинских рукописях, внесенных в реестр "Память мира".Примечательно, что комитет реестра "Памяти мира" ЮНЕСКО трижды подряд вносил в свой список рукописи, хранящиеся в Национальном архиве в 2013-2017 годах. Этими документами являются: Атлас Вахушти Батонишвили и "Описание царства Грузинского" (1745 г.), восемь древнегрузинских рукописей IX-XV вв. и Евангелие-палимпсест (IX-X, XII-XIII, XIV вв.).Ознакомиться с образцами мирового культурного наследия можно здесь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, юнеско, национальный архив грузии, google arts & culture
Редкие грузинские рукописи разместили в Google Arts & Culture
13:16 02.02.2022 (обновлено: 13:20 02.02.2022)
Google Arts & Culture – это онлайн-доступ к экспонатам из 1 200 музеев, галерей и других организаций в 70 странах
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Древние грузинские рукописи, включенные в реестр ЮНЕСКО "Памяти мира", теперь размешены в Google Arts & Culture.
Google Arts & Culture – это онлайн-доступ к экспонатам из 1 200 музеев, галерей и других организаций в 70 странах. Среди уникальных возможностей программы – увеличение масштаба до мельчайших деталей, поиск экспонатов по времени создания и цветовой гамме, виртуальные экскурсии по известным музеям и знакомство с мировыми достопримечательностями.
В результате сотрудничества программы ЮНЕСКО "Память мира" и Google Arts & Culture рукописям была посвящена отдельная секция. Среди них и все рукописи, хранящиеся в Национальном архиве, которые до сих пор были признаны ЮНЕСКО частью Всемирного документального наследия.
Здесь вы найдете запись онлайн-лекции заведующей научным отделом Национального архива Кетеван Асатиани о грузинских рукописях, внесенных в реестр "Память мира".
Примечательно, что комитет реестра "Памяти мира" ЮНЕСКО трижды подряд вносил в свой список рукописи, хранящиеся в Национальном архиве в 2013-2017 годах. Этими документами являются: Атлас Вахушти Батонишвили и "Описание царства Грузинского" (1745 г.), восемь древнегрузинских рукописей IX-XV вв. и Евангелие-палимпсест (IX-X, XII-XIII, XIV вв.).
Ознакомиться с образцами мирового культурного наследия можно здесь
.
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