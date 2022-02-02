https://sputnik-georgia.ru/20220202/rotaru-rasskazala-ob-oslozhneniyakh-posle-omikrona-264077052.html
Ротару рассказала об осложнениях после "омикрона"
Ротару рассказала об осложнениях после "омикрона"
74-летняя звезда призналась, что две недели находилась в ужасном состоянии: мучалась от бессонницы и боролась за свое здоровье
2022-02-02T12:15+0400
2022-02-02T12:15+0400
2022-02-02T12:15+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Советская певица София Ротару рассказала об осложнениях после коронавируса – звезда заразилась штаммом "омикрон". Ротару редко выходит на связь с поклонниками и каждая публикация звезды вызывает большой ажиотаж в Сети. Недавно артистка решила обратиться к фанатам в Инстаграм, признавшись, что перенесла COVID-19. Как рассказала Ротару, она подцепила самый агрессивный штамм – "омикрон" и назвала основные симптомы коронавируса."Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений", – посетовала звезда и показала снимок себя в молодости. Также София рассказала, что за ней ухаживают опытные врачи, поэтому ситуация держится под контролем. Певица уверена, что ее состояние вскоре улучшится и она забудет о злосчастном вирусе. Напоследок 74-летняя звезда пожелала фанатам здоровья и попросила беречь себя и своих родных. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
коронавирус covid-19, софия ротару, российский шоу-бизнес
Ротару рассказала об осложнениях после "омикрона"
74-летняя звезда призналась, что две недели находилась в ужасном состоянии – мучалась от бессонницы и боролась за свое здоровье
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Советская певица София Ротару рассказала об осложнениях после коронавируса – звезда заразилась штаммом "омикрон".
Ротару редко выходит на связь с поклонниками и каждая публикация звезды вызывает большой ажиотаж в Сети. Недавно артистка решила обратиться к фанатам в Инстаграм, признавшись, что перенесла COVID-19.
Как рассказала Ротару, она подцепила самый агрессивный штамм – "омикрон" и назвала основные симптомы коронавируса.
"Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений", – посетовала звезда и показала снимок себя в молодости.
Также София рассказала, что за ней ухаживают опытные врачи, поэтому ситуация держится под контролем. Певица уверена, что ее состояние вскоре улучшится и она забудет о злосчастном вирусе.
Напоследок 74-летняя звезда пожелала фанатам здоровья и попросила беречь себя и своих родных.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.