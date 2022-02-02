https://sputnik-georgia.ru/20220202/salome-samadashvili-stala-odnim-iz-liderov-oppozitsionnoy-partii-lelo-264088238.html
Саломе Самадашвили стала одним из лидеров оппозиционной партии "Лело"
Саломе Самадашвили стала одним из лидеров оппозиционной партии "Лело"
Ранее Самадашвили была одним из активных членов "Единого национального движения" 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T16:21+0400
2022-02-02T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Оппозиционный депутат Саломе Самадашвили вступила в ряды партии "Лело для Грузии", заявил лидер партии Мамука Хазарадзе на брифинге.По решению политсовета, Самадашвили также будет занимать должность политического секретаря партии.По словам Самадашвили, партия "Лело" является объединением патриотов и именно поэтому она считает важным продолжение своей политической деятельности вместе с ними."Вторая главная ценность для меня в политической деятельности – это защита свободы… Политическое объединение "Лело" - это политическое объединение для свободы, это объединение свободных людей", - отметила Самадашвили.Самадашвили стала депутатом по итогам парламентских выборов, которые прошли в стране осенью 2020 года. Тогда Самадашвили баллотировалась по партийному списку избирательного блока "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция "Сила в единстве".Однако, в апреле 2021 года Самадашвили покинула ряды ЕНД из-за разногласий с однопартийцами и продолжила свою деятельность в законодательном органе в качестве независимого депутата.Вскоре и началось сотрудничество Самадашвили с партией экс-банкиров в парламенте десятого созыва. В мае 2021 года на базе "Лело" в парламенте была создана фракция "Лело – партнерство для Грузии", куда помимо четырех членов "Лело" вошли независимые депутаты, в том числе и Саломе Самадашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, мамука хазарадзе
Саломе Самадашвили стала одним из лидеров оппозиционной партии "Лело"
16:21 02.02.2022 (обновлено: 16:38 02.02.2022)
Ранее Самадашвили была одним из активных членов "Единого национального движения"
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Оппозиционный депутат Саломе Самадашвили вступила в ряды партии "Лело для Грузии", заявил лидер партии Мамука Хазарадзе на брифинге.
По решению политсовета, Самадашвили также будет занимать должность политического секретаря партии.
"Хочу поблагодарить Саломе. Думаю, что Саломе Самадашвили не нуждается в большом представлении. Все ее знают, исходя из ее позиции, политической деятельности, дипломатической карьеры. Мы очень счастливы, что такая серьезная сила присоединилась к "Лело", - заявил Хазарадзе.
По словам Самадашвили, партия "Лело" является объединением патриотов и именно поэтому она считает важным продолжение своей политической деятельности вместе с ними.
"Вторая главная ценность для меня в политической деятельности – это защита свободы… Политическое объединение "Лело" - это политическое объединение для свободы, это объединение свободных людей", - отметила Самадашвили.
Самадашвили стала депутатом по итогам парламентских выборов, которые прошли в стране осенью 2020 года. Тогда Самадашвили баллотировалась по партийному списку избирательного блока "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция "Сила в единстве".
Однако, в апреле 2021 года Самадашвили покинула ряды ЕНД из-за разногласий с однопартийцами и продолжила свою деятельность в законодательном органе в качестве независимого депутата.
Вскоре и началось сотрудничество Самадашвили с партией экс-банкиров в парламенте десятого созыва. В мае 2021 года на базе "Лело" в парламенте была создана фракция "Лело – партнерство для Грузии", куда помимо четырех членов "Лело" вошли независимые депутаты, в том числе и Саломе Самадашвили.
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