https://sputnik-georgia.ru/20220202/salome-samadashvili-stala-odnim-iz-liderov-oppozitsionnoy-partii-lelo-264088238.html

Саломе Самадашвили стала одним из лидеров оппозиционной партии "Лело"

Саломе Самадашвили стала одним из лидеров оппозиционной партии "Лело"

Ранее Самадашвили была одним из активных членов "Единого национального движения" 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T16:21+0400

2022-02-02T16:21+0400

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мамука хазарадзе

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Оппозиционный депутат Саломе Самадашвили вступила в ряды партии "Лело для Грузии", заявил лидер партии Мамука Хазарадзе на брифинге.По решению политсовета, Самадашвили также будет занимать должность политического секретаря партии.По словам Самадашвили, партия "Лело" является объединением патриотов и именно поэтому она считает важным продолжение своей политической деятельности вместе с ними."Вторая главная ценность для меня в политической деятельности – это защита свободы… Политическое объединение "Лело" - это политическое объединение для свободы, это объединение свободных людей", - отметила Самадашвили.Самадашвили стала депутатом по итогам парламентских выборов, которые прошли в стране осенью 2020 года. Тогда Самадашвили баллотировалась по партийному списку избирательного блока "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция "Сила в единстве".Однако, в апреле 2021 года Самадашвили покинула ряды ЕНД из-за разногласий с однопартийцами и продолжила свою деятельность в законодательном органе в качестве независимого депутата.Вскоре и началось сотрудничество Самадашвили с партией экс-банкиров в парламенте десятого созыва. В мае 2021 года на базе "Лело" в парламенте была создана фракция "Лело – партнерство для Грузии", куда помимо четырех членов "Лело" вошли независимые депутаты, в том числе и Саломе Самадашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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