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Стали известны необычные симптомы "омикрона"
Стали известны необычные симптомы "омикрона"
Большинство пациентов, зараженных штаммом коронавируса "омикрон", жаловались именно на эту симптоматику 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T10:37+0400
2022-02-02T10:37+0400
2022-02-02T10:37+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев - Sputnik. Тошнота, рвота, боль в животе и потеря аппетита – эти признаки способны указывать на инфицирование омикрон-штаммом коронавируса, заявил врач из США Билл Адмайр.Большинство пациентов Адмайра, зараженных штаммом коронавируса "омикрон", жаловались именно на симптоматику, характерную для расстройств желудочно-кишечного тракта.Так что в случае проблем с ЖКТ и при возникновении подобных симптомов медики советуют обязательно носить защитную маску, уменьшить контакты с окружающими и срочно обратиться к врачу.Мутацию "омикрон" впервые выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Этот субвид несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, множество изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Грузию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, сша, юар, коронавирус covid-19
Стали известны необычные симптомы "омикрона"
Большинство пациентов, зараженных штаммом коронавируса "омикрон", жаловались именно на эту симптоматику
ТБИЛИСИ, 2 фев - Sputnik. Тошнота, рвота, боль в животе и потеря аппетита – эти признаки способны указывать на инфицирование омикрон-штаммом коронавируса, заявил врач из США Билл Адмайр.
Большинство пациентов Адмайра, зараженных штаммом коронавируса "омикрон", жаловались именно на симптоматику, характерную для расстройств желудочно-кишечного тракта.
"С "омикроном" у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями обостряются болезни, и появляется больше симптомов", – сказал врач в беседе с WPMI-TV.
Так что в случае проблем с ЖКТ и при возникновении подобных симптомов медики советуют обязательно носить защитную маску, уменьшить контакты с окружающими и срочно обратиться к врачу.
Мутацию "омикрон" впервые выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Этот субвид несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, множество изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Грузию.
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