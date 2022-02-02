https://sputnik-georgia.ru/20220202/stali-izvestny-neobychnye-simptomy-omikrona-264073954.html

Стали известны необычные симптомы "омикрона"

Стали известны необычные симптомы "омикрона"

Большинство пациентов, зараженных штаммом коронавируса "омикрон", жаловались именно на эту симптоматику 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T10:37+0400

2022-02-02T10:37+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев - Sputnik. Тошнота, рвота, боль в животе и потеря аппетита – эти признаки способны указывать на инфицирование омикрон-штаммом коронавируса, заявил врач из США Билл Адмайр.Большинство пациентов Адмайра, зараженных штаммом коронавируса "омикрон", жаловались именно на симптоматику, характерную для расстройств желудочно-кишечного тракта.Так что в случае проблем с ЖКТ и при возникновении подобных симптомов медики советуют обязательно носить защитную маску, уменьшить контакты с окружающими и срочно обратиться к врачу.Мутацию "омикрон" впервые выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Этот субвид несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, множество изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Грузию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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